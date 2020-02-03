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رويترز: نتنياهو يجتمع مع البرهان ويتفقان على بدء تطبيع العلاقات مع السودان

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:13 م
رويترز: نتنياهو يجتمع مع البرهان ويتفقان على بدء تطبيع العلاقات مع السودان عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني
رويترز ووكالات الأنباء

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نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مسؤول إسرائيلي كبير ، اليوم الاثنين ، قوله إن "إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة السوداني ، خلال زيارة لأوغندا."وأوضحت الوكالة الدولية أن المسؤول الإسرائيلى أضاف في بيان "يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".

رويترز
نسخة من الخبر المنشور فى وكالة رويترز

 

من جهة أخرى، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وذكر مجلس السيادة السوداني، ، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا - في اتصال هاتفي أمس الأحد ، البرهان إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

 

ورحب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.

 

 


السودان

اسرائيل

عبد الفتاح البرهان

اوغندا

مجلس السيادة السودانى

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