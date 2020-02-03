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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لأحد المشاريع بالجيش الثانى الميدانى

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:46 م
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لأحد المشاريع بالجيش الثانى الميدانى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين، والذى نفذته أحد وحدات الجيش الثانى الميدانى، باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة، حيث تضمنت المرحلة الابتدائية للمشروع عرض لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع، وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الإستعداد القتالى، والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة.
 
واستخدمت العناصر المشاركة فى المشروع، نظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوى
وتأمينه بالتعاون مع عناصر الإبرار الجوى.
 
ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى، مشيداً بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن الوطن، واستقراره بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.
 
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أهمية الاهتمام بالمستوى الفكرى والتكتيكى للفرد المقاتل، وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب، وفى نهاية المشروع طالبهم بالحفاظ 
على الاستعداد القتالى والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والروح المعنوية العالية.
 
كما ناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة المشاركين فى المشروع على كافة المستويات    فى القرارات المتخذة، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عليه مخططو ومنفذو المشروع، حيث حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.
 

محمد فريد

الجيش المصرى

الجيش الثانى

القوات المسلحه

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