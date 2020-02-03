حى الدقى يصادر السيارات الكارو ويغلق نادى صحى ويرفع الإشغالات بـ6 شوارع

كتب سيد الخلفاوى

ضبط حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، سيارة كارو لما تسببه من تعطيل لحركة المرور وذلك ضمن قرار المحافظ بمنع السيارات الكارو نهائيا من المرور بشوارع الأحياء خاصة الرئيسية، وشملت الحملة شوارع عبد المنعم رياض و شارع جدة وشارع التحرير وشارع مصدق، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات وإيداعها بمخازن الحى، وتم تحرير محاضر للمخالفين، كما تم رفع إشغالات شارع التحرير ومنطقة مقار و كوبرى الخشب وشارع سليمان جوهر، تحت غطاء امنى من قوات الأمن وشرطة المرافق.

وأغلق حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، نادى صحى شهير يدار بدون ترخيص، حيث تم رفع محتوياته فى مخازن الحى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفة، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومسئولى الإشغالات، وذلك بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة المخالفين بكل حزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما شن حى الدقى فى محافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من ميدان المساحة فى نطاق الحى، ضمن حملات يومية يشنها رئيس الحى والأجهزة المعنية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الشارع.

وأشار اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، إلى أن الحملة نفذت بالتعاون مع شرطة المرافق بحضور العميد أحمد وحيد مدير شرطة مرافق الجيزة، والنقيب رومانى جيد مدير شرطة مرافق الدقى، وإبراهيم عبد الغنى مدير الإشغالات، مؤكدًا أن الحملة تأتى لتحقيق الردع العام وإعادة الشارع لأصله للمنفعة العامة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية بهذه الشوارع، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكانت أجهزة حى الدقى بالجيزة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، قد أغلقت سنتر تعليمى مخالف، استجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على القضاء على الإزعاج المستمر من تجمعات الطلاب لسنتر البسملة لإدارته بدون ترخيص، وأكد رئيس حى الدقى أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة كان له تعليمات لرؤساء الأحياء والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.