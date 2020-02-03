حتى لا تقع فى الخطأ .. هذه هى حقيقة فيروس كورونا الجديد

وكالات

مع سرعة تفشى فيروس كورونال الجديد في عدد كبير من الدول ووفاة أكثر من 361 فى الصين وبعض الدول الأسيوية ، انتشرت العديد من المفاهيم الخاطئة والمعتقدات المغرضة، وتزايدت الشائعات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن المرض القاتل حول العالم.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن ما يعزز سرعة انتشار هذه المفاهيم الخاطئة هو "نظريات المؤامرة"، خلافا إلى الجانب المظلم من العنصرية، تجاه الآسيويين عموما والصينيين أو المنحدرين من أصل صينى على وجه الخصوص.

ومع التأجيج على وسائل التواصل الاجتماعى، تنتشر الكثير من المفاهيم الخاطئة بشكل أسرع من انتشار فيروس كورونا الجديد نفسه، كما فى القائمة التالية :