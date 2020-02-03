جنايات كفر الشيخ تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهم زور فى محررات رسمية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، اليوم الاثنين، بمعاقبة "ايمن.ا.ع"، بالسجن 3 أعوام، وذلك لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم حضورياً في أحداث القضية رقم 478 لسنة 2011 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1618 لسنة 2011 كلى كفر الشيخ.

وكان المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهم مع آخرين اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي هو التوكيل العام الرسمي رقم 1432/د لسنة 2007 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق كفر الشيخ يجعل واقعة مزورة "بيع شقة سكنية من "محمود .ا.س" للمتهم الثاني في صورة واقعة صحيحة، وذلك بطريق الاصطناع.

وتبين بأنهم حرضوا الشخص المجهول، واتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة وإدراجها به فقام المجهول بتحريره ووقع عليه بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بمكتب توثيق كفر الشيخ ومهره ببصمة خاتم مقلد نسبه لمكتب التوثيق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة وهذا الاتفاق وذلك على النحو المبين فى التحقيقات.

كما تبين من أوراق القضية، أن المتهم وآخرين اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو المختص بتحرير التوكيلات بمكتب التوثيق فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو التوكيل رقم 4232/ا لسنة 2010 بأن قاموا وعلى خلاف الحقيقية بتقديم التوكيل المزور محل الاتهام الأول وبناء على ذلك قام المتهم الثانى بتوكيل المتهم الثالث فقام الموظف بإثبات ذلك التوكيل انف البيان فتمت الجريمة.

كما أظهرت أوراق القضية، أنه وآخرين اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو المختص بتحرير التوكيلات بمكتب التوثيق فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو التوكيل رقم10746/ب لسنة 2010، بأن قاموا وعلى خلاف الحقيقية بتقديم التوكيل المزور محل الاتهام الأول، وقر له المتهم الثالث برغبته فى توكيل "محمود.ا.ع"، فقام الموظف بإثبات ذلك التوكيل انف البيان فتمت الجريمة.

وتبين أنهم قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاصين بمكتب توثيق كفر الشيخ، بان اصطنعوا على غرارهما خاتمين أخرين واستعملوهما بوضع بصمتهما على التوكيل المزور واستعملوا تلك المحررات المزورة وقدموها لمكتبي توثيق المنتزه وكفر الشيخ للاعتداء واثبات ملكيتهم للوحدة السكنية.