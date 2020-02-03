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جامعة بنى سويف توفر خدمة تحميل المواد العلمية الكترونيا لطلبة الطب

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:13 م
جامعة بنى سويف توفر خدمة تحميل المواد العلمية الكترونيا لطلبة الطب مجلس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن عقد اتفاق لتقديم خدمات إلكترونية بين مركز إنتاج المقررات الإلكترونية "التعليم الإلكترونى" بالجامعة وكلية الطب البشرى، وذلك لتوفير برمجية "LMS" لإدارة المحتوى التعليمى الخاص بكلية الطب البشرى من تحميل مواد علمية وامتحانات.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أن البرتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفنى الكامل لكلية الطب البشرى وتشغيل وإدارة المحتوى العلمى والامتحانات للطلاب المسجلين على النظام، لتحسين سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم كل الخدمات الإلكترونية التعليمية وتشمل أسئلة وامتحانات وأنشطة، وذلك من خلال إنتاج المقررات بالمركز ونشر وتوزيع استخدام المواد الدراسية فى الصورة الإلكترونية.

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مشاركة 80 طالبة فى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات والمنعقد فى رحاب جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمشاركة ما يقرب من 4000 طالبة من 30 جامعة حكومية وخاصة .

من جانبه أكد دكتور منصور حسن على حرص الجامعة على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية بهدف تبادل الخبرات وصقل مهاراتهن عن طريق المنافسة الشريفة فى العديد من الأنشطة المختلفة مشيراً إلى أن الجامعة قامت بتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات اللازمة للطالبات المشاركات .

وأضاف أن هذا الأسبوع سيشهد إقامة العديد من المسابقات والأنشطة منها الرياضية ككرة القدم الخماسي، وكرة السلة وكرة الطائرة و تنس الطاولة ألعاب القوى، إضافة الى الأنشطة الاجتماعية وتشمل مسابقة الطالبة المثالية والشطرنج وزيارة عدد من المؤسسات الاجتماعية بمحافظة الفيوم ،بينما تضم الأنشطة الثقافية مسابقة دورى المعلومات الثقافية وحفظ القرآن الكريم ومجلة الحائط، فيما تشمل الأنشطة الفنية غناء فردى وجماعي، فنون تشكيلية.

 

 

 


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