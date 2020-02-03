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تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:30 ص
تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية امتحانات - صورة أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، انتهوا من أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات نصف العام، وجارى رصد الدرجات.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات سيجرى عرضها على المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لاعتمادها وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، خلال هذا الأسبوع الجارى.

وأشار "عبد الحميد"، إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 / 2020 يبلغ 119 ألفًا و290 طالبًا وطالبة موزعين على 671 لجنة امتحانية فى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة .

فى سياق متصل، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة بضرورة التأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلبة فى الفصل الدارسى الثانى، والذى يبدأ 8 فبراير المقبل، ويتم مراجعة "الأبنية - الفصول الدراسية - الطرقات - حجرات الأنشطة دورات المياه – الأسوار"، والتأكد من سلامة وكفاءة وصلات الإنترنت بمدارس التعليم الثانوى، وإزالة كافة الإشغالات والأكشاك والمقاهى المجاورة للمدارس وقطع المرافق عنها نهائياً بالتنسيق مع الجهات المختصة فضلاً عن قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية للحفاظ على النظافة العامة أمام المدارس لإظهارها بالمظهر الحضارى اللائق لمنظومة التعليم، وتوفير الخدمات المعاونة واللازمة ونبه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية الالتزام بمنع الباعة الجائلين أمام المدارس لضمان سلامة التلاميذ من الأغذية.


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