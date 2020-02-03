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تعرف على عقوبة مستريح سوهاج.. جمع 440 ألف جنيه بزعم توظيفها فى الأقمشة

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:00 ص
تعرف على عقوبة مستريح سوهاج.. جمع 440 ألف جنيه بزعم توظيفها فى الأقمشة تزوير المستندات_أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد فى ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء 440 ألف جنيه بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأقمشة بسوهاج، جاء ذلك على خلفية تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغا من 7 مواطنين مقيمين بسوهاج يفيد قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 440 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن صاحب محل لتجارة الأقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة من خلال المحل الخاص به والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 440 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يواجه المتهم فى تلك الواقعة  تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 


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