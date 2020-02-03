تعرف على طريقة عودة المصريين الدارسين بالصين وفقا لإجراءات وزارة التعليم العالى

كتبت هند عادل

أصدر قطاع الشئون الثقافية بوزارة التعليم العالى بيانا هاما حول اجراءات عودة الباحثين فى الجامعات الصينية الذين لم يتمكنوا من العودة على الطائرة المخصصة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، والتى تفشى بها فيروس كورونا القاتل.

وجاء نص البيان :" فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها دولة الصين الصديقة وحرصا من الدولة المصرية على سلامة مواطنيها فى كل انحاء العالم وفى اطار دور وزارة العالى والبحث العلمى تجاه أبنائنا الدارسين بالصين من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية وتحقيقا للصالح العام والسلامة الشخصية لهؤلاء الدارسين واسرهم وحفاظا على الأمن القومى المصري، فقد تقرر ان تكون العودة للوطن ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻣﻧﮭم ﻓﻲ ظل ھذه الظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺑﻌﺛﺎت، ﺳواء ﻟﻠﻣوﻓدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ "ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺗرك ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﺻﯾﻧﻲ واﻟﻣﺻري" أو ﻟﻠﻣوﻓدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺻﯾﻧﻲ أو اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ" ﺗﻣوﯾل ﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺻﯾﻧﻲ" وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺿواﺑط اﻵﺗﯾﺔ ﺑﻌد، واﻟﺗﻲ ﻧﮭﯾب ﺑﺎﻟﺳﺎدة اﻟدارﺳﯾن اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺎم ﺑﮭﺎ ﺣرﺻًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭم اﻟدراﺳﻲ، وھذه اﻟﺿواﺑط ھﻲ:

أوﻻً: ﺿواﺑط ﻋﺎﻣﺔ



•اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ ﻗراراﻟﻌودة.

•ﻋدم اﻟﺗﺣرك ﻣن دوﻟﺔ اﻟﺻﯾن إﻻ ﺑﻌد اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺑﻛﯾن وأﺧذ ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺑﻌﺛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرك، ﻣﻊ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ

ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﮭذا اﻟﻘرار.

ﺛﺎﻧﯾًﺎ: ﺿواﺑط ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوﻗف اﻟدراﺳﻲ



•اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧطﺎب ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾد ﺑﮭﺎ اﻟدارس ﯾﻔﯾد ﻣوﻗﻔﮭﺎ

وﻣواﻓﻘﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﻗف اﻟدراﺳﺔ ﺑﮭﺎ، ﺛم اﻟﻌودة ﻣن اﻟوطن واﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻷزﻣﺔ.

• اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب رﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺑﻛﯾن ﯾﻔﯾد اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ أرض اﻟوطن ﻣﺷﻔوﻋًﺎ ﺑﺧطﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾد ﺑﮭﺎ ﺑﺷﺄن ﻣوﻗﻔﮭﺎ ﻣن اﻟدارس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟدراﺳﺔ.

•ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋودة اﻟدارس ﺳﯾﺗم وﻗف ﻗﯾد اﻟﺑﻌﺛﺔ أو اﻟﻣﻧﺣﺔ ﺑﺷرط ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻟﺻﯾن، وﯾﺗم وﻗف ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟدارس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺑﻘﺎءهﺑﺎﻟوطن، ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗﺳﮭﯾل ﺗﺳﻠم اﻟدارس ﻋﻣﻠﮫ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻣرﻛز اﻟﺑﺣﺛﻲ ﺑﻣﺻر.

ﺛﺎﻟﺛًﺎ: ﺿواﺑط ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗذاﻛر واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت



•ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة ﯾﺗم اﻟﺣﺟز ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺑﻛﯾن وﻋن طرﯾق ﺷرﻛﺔ ﻣﺻر ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.

•ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟدارس إﺟراءً ﻓردﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻌودة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.

• ﺗﻣﻧﺢ ﺗذاﻛر ذھﺎب وﻋودة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺑﻌﺛﺎت ﻣدﺗﮭﺎ ﺳﻧﺔ ﻟﻠدارس وأﺳرﺗﮫ )إن وﺟدت( ﻓﻘط وﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋودة اﻟدارس ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل دراﺳﺗﮫ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻷزﻣﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾد ﺑﮭﺎ اﻟدارس ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة واﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟدراﺳﺔ واﺻراره ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة ﻓﺳوف ﺗﻛون اﻟﺗذﻛرة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔﻟﻠدارس وأﺳرﺗﮫ إن وﺟدت ﺗذﻛرة ﻋودة ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.

•ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑﺔ اﻟدارس ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻌودة وﺗﻘدﻣﮫ ﺑطﻠب ﻣﻛﺗوب ﯾﻔﯾد ذﻟك،ﺳواء أﻛﺎن ﻣﻘﯾدًا ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﺔ ﺑدون ﻣرﺗﺑﺎت ﻣن اﻟﺑﻌﺛﺎت،

ﻓﺳوف ﯾﺗم ﻣﻧﺢ ﺗذﻛرة ﻋودة ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﺿو واﻷﺳرة إن وﺟدت.

•اﻟﻣﺑﻌوث اﻟﻣﻘﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﺔ اﻟذي طﻠب ﺗذﻛرة ﻋودة ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ، إذا أراد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟدراﺳﺔ وﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ وﻣواﻓﻘﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻣرﻛز أو اﻟﻣﻌﮭد أو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﺑﻣﺻر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل دراﺳﺗﮫ،ﻓﺳوف ﯾﺗﺣﻣل ﻧﻔﻘﺎت ﻋودﺗﮫ إﻟﻰ ﻣﻘر اﻟﺑﻌﺛﺔ.

وﻧظرًا ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻟﺻﯾن، ودﻋﻣًﺎ ﻣن اﻟوزارة ﻷﺑﻧﺎﺋﻧﺎ اﻟﻣﺑﻌوﺛﯾن ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟوزارة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺻرف ﻣﻘدﻣﺎ ﻟﻣرﺗب ﺷﮭري ﻓﺑراﯾر وﻣﺎرس 2020 ﻓﻘط ﻟﻠدارﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣرﯾن ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﺑﻌﺛﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﮭم ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﮭم وﻣواﺟﮭﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وأﯾﺿﺎ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺷﮭر ﻣﺎرس ﺳﯾﺗم ﺻرف ﻣﺑﻠﻎ 500 دوﻻر ﻟﻛل دارس ﻣﻧﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻣرار ﺗواﺟده ﻓﻲ اﻟﺻﯾن.