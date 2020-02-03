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تعرف على .. خطوات وإجراءات توصيل الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:48 م
تعرف على .. خطوات وإجراءات توصيل الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية ارشيفية
كتبت- مروة الغول

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يجب اتباع مجموعة من الإجراءات عند توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والتى تتضمن الخطوات التالية:

1-حصول المصنع على موافقة من هيئة التنمية الصناعية إذا كان يقع "داخل منطقة صناعية" بكميات الغاز الطبيعي المطلوبة.

2- حصول المصنع على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا كان يقع "داخل منطقة حرة" بكميات الغاز الطبيعي المطلوبة .

3- يتقدم العميل الصناعي بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي وذلك لشركة توصيل الغاز الطبيعي التى تقع في إطارها المنشأة الصناعية.

4- تقوم شركة توصيل  الغاز بعمل معاينة ثم إصدار مقايسة لتنفيذ أعمال توصيل الغاز للمنشأة الصناعية .

5-  بعد ذلك تقوم شركة توصيل الغاز الطبيعي بإرسال طلب التوصيل إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" كما تقوم بإرسال موافقة هيئة التنمية الصناعية أو الهيئة العامة للاستثمار.

6 – تقوم "إيجاس" بمطابقة المقايسة باللائحة الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع كما تقوم بدراسة توافر كميات الغاز الطبيعي المطلوبة للمصنع.

7- ثم بعد ذلك تقوم شركة التوصيل الغاز الطبيعي بإجراءات التعاقد .

8- بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد تبدأ شركة توصيل الغاز الطبيعى بتنفيذ أعمال توصيل الغاز للمنشاة الصناعية.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، توصيل الغاز الطبيعى لأكبر عدد ممكن من المصانع، حيث تهدف الدولة فى خطة النشاط التجارى والصناعى، تخفيف معدلات استهلاك الصناعة للمنتجات البترولية، حيث إن سعر الغاز أقل بكثير من أسعار المنتجات البترولية والتى تكلف الدولة مليارات الدولارات.

 وخلال الفترة الماضية استطاع قطاع البترول تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع فى البنية التحتية والإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه كوقود فى السيارات وكذلك للمستهلك التجاري والصناعي.

 

 

 


الغاز الطبيعي

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

اجراءات توصيل الغاز للمنازل

المنشآت الصناعية

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