سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 08:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب بلومبرج المرشح للرئاسة الأمريكية يتبادلان الإهانات الساخرة

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:02 ص
ترامب بلومبرج المرشح للرئاسة الأمريكية يتبادلان الإهانات الساخرة ترامب و بلومبرج
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبادل الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، ومايك بلومبرج ، الذي يطمح لترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات العام الجاري ، الانتقادات الساخرة أمس الأحد ، فيما يشير إلى أن حملة بلومبرج مستعدة للرد على إهانات ترامب .

 

وأيضا أشارت تصريحات أدلى بها ترامب ، لقناة فوكس نيوز التلفزيونية وصاحبتها سلسلة منشورات على تويتر ، في وقت متأخر السبت الماضى، إلى أن الرئيس الأمريكي يتابع بقلق الملياردير بلومبرج الرئيس السابق لبلدية نيويورك بوصفه منافسا قويا.

 

وفي استطلاع رأي لرويترز/إبسوس ، شارك فيه ناخبون مسجلون ونُشر يوم الخميس الماضى ، جاء بلومبرج في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.

 

وقال ترامب ، في مقابلة مساء أمس، إن بلومبرج الذي يبلغ طوله نحو خمسة أقدام وثماني بوصات بالمقارنة مع ترامب الذي يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات طلب صندوقا ليقف عليه خلال المناظرات الديمقراطية.

 

وأيضا نشر ترامب، الذي يعمد غالبا إلى إطلاق صفات ذميمة على معارضيه السياسيين، سلسلة تغريدات على تويتر مساء السبت وصف فيها بلومبرج "بمايك الصغير".

 

ونفت حملة بلومبرج ، أن تكون طلبت صندوقا يقف عليه واستهدفت الحملة بدورها شخص الرئيس الأمريكي وهيئته. وقالت جولي وود المتحدثة باسم بلومبرج "الرئيس يكذب. هو مريض بالكذب إذ يكذب بشأن كل شيء: شعره المستعار وبدانته والرذاذ الذي يستخدمه وهكذا".

 

ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة إنهم يخشون فوز بلومبرج بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار ليصبح رئيسا للولايات المتحدة.

 

 


ترامب

بلومبرج

الانتخابات الامريكية

الرئيس الامريكى

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة