ترامب بلومبرج المرشح للرئاسة الأمريكية يتبادلان الإهانات الساخرة

رويترز

تبادل الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، ومايك بلومبرج ، الذي يطمح لترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات العام الجاري ، الانتقادات الساخرة أمس الأحد ، فيما يشير إلى أن حملة بلومبرج مستعدة للرد على إهانات ترامب .

وأيضا أشارت تصريحات أدلى بها ترامب ، لقناة فوكس نيوز التلفزيونية وصاحبتها سلسلة منشورات على تويتر ، في وقت متأخر السبت الماضى، إلى أن الرئيس الأمريكي يتابع بقلق الملياردير بلومبرج الرئيس السابق لبلدية نيويورك بوصفه منافسا قويا.

وفي استطلاع رأي لرويترز/إبسوس ، شارك فيه ناخبون مسجلون ونُشر يوم الخميس الماضى ، جاء بلومبرج في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.

وقال ترامب ، في مقابلة مساء أمس، إن بلومبرج الذي يبلغ طوله نحو خمسة أقدام وثماني بوصات بالمقارنة مع ترامب الذي يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات طلب صندوقا ليقف عليه خلال المناظرات الديمقراطية.

وأيضا نشر ترامب، الذي يعمد غالبا إلى إطلاق صفات ذميمة على معارضيه السياسيين، سلسلة تغريدات على تويتر مساء السبت وصف فيها بلومبرج "بمايك الصغير".

ونفت حملة بلومبرج ، أن تكون طلبت صندوقا يقف عليه واستهدفت الحملة بدورها شخص الرئيس الأمريكي وهيئته. وقالت جولي وود المتحدثة باسم بلومبرج "الرئيس يكذب. هو مريض بالكذب إذ يكذب بشأن كل شيء: شعره المستعار وبدانته والرذاذ الذي يستخدمه وهكذا".

ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة إنهم يخشون فوز بلومبرج بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار ليصبح رئيسا للولايات المتحدة.