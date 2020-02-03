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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.55% للجلسة الثانية على التوالى

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:42 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.55% للجلسة الثانية على التوالى بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 0.55% خاسراً 44.82 نقطة ليغلق عند مستوى 8112.69 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.94% رابحاً 212.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7437.14 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 151.2 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 103 شركة.
 
وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.40%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.11%.
 
وجاء سهم "عسير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.13%، ثم الجوف 4.87%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 4.23%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.21%، ثم عطاء بنسبة 4.05%، ثم المصافى بنسبة 3.94%.
 
وفى سياق آخر أعلنت الشركة الشرقية للتنمية، عن تمليك الشركة ما تحييه من الأرض من إجمالى أرض المنحة المقدمة، بمساحة 72 مليون متر من إجمالي مساحة أرض المنحة المقدمة الى الشركة، حيثُ أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة اشترط مصادقة المقام السامي ليتم نفاذه.
 
هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن الأثر المالي الناجم عن قرار التمليك الموضح أعلاه في وقت لاحق.
 

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