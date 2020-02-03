تأجيل محاكمة 3 عناصر إخوانية بسوهاج فى قضية المكتب الإدارى لـ 2 مارس

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 3 من عناصر الإخوان، بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بـ "المكتب الإدارى" إلى جلسة 2 مارس القادم لسماع مرافعة الدفاع،وتضم قائمة المتهمين كل من "محمد.أ" و"عمرو.خ" و"زياد.م.أ"، صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2015، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قررت اليوم الاثنين تأجيل محاكمة 19 من عناصر الإخوان بينهم 12 محبوسين بدائرة مركز سوهاج، متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى إلى جلسة 5 مايو القادم لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أيمن محمود، ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج عندما وجهت النيابة العامة تحت اشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج ، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والانضمام الى تنظيم داعش التكفيرى وترويج أفكار تكفيرية ضد الدولة لقلب نظام الحكم ، كما وجهت اليهم تهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقانون وتكفير الدولة .