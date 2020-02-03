سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 3 عناصر إخوانية بسوهاج فى قضية المكتب الإدارى لـ 2 مارس

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:11 م
تأجيل محاكمة 3 عناصر إخوانية بسوهاج فى قضية المكتب الإدارى لـ 2 مارس هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 3 من عناصر الإخوان، بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بـ "المكتب الإدارى" إلى جلسة 2 مارس القادم لسماع مرافعة الدفاع،وتضم قائمة المتهمين كل من "محمد.أ" و"عمرو.خ" و"زياد.م.أ"،  صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2015، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قررت اليوم الاثنين تأجيل محاكمة 19 من عناصر الإخوان بينهم 12 محبوسين بدائرة مركز سوهاج، متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى إلى جلسة 5 مايو القادم لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أيمن محمود، ومحمد زين  بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج  عندما وجهت  النيابة العامة تحت اشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج ،  للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام  والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والانضمام الى تنظيم داعش التكفيرى وترويج أفكار تكفيرية ضد الدولة لقلب نظام الحكم ، كما وجهت اليهم تهم جماعة أسست  على خلاف أحكام القانون  الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقانون وتكفير الدولة .

 

 

 

سوهاج

جنايات سوهاج

الاخوان

المكتب الادارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة