تأجيل محاكمة 19 من الإخوان بسوهاج متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش لـ5 مايو

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين تأجيل محاكمة 19 من عناصر الإخوان بينهم 12 محبوسين، متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش التكفيرى والانضمام إلى جماعة إرهابية إلى جلسة 5 مايو القادم لسماع مرافعة الدفاع، صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والانضمام إلى تنظيم داعش التكفيرى وترويج أفكار تكفيرية ضد الدولة لقلب نظام الحكم، كما وجهت اليهم تهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون وتكفير الدولة .

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قررت إحالة أوراق المتهم "محمد.ص" 38 سنة عامل إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة اليوم الأول من دور شهر مارس للنطق بالحكم لاتهامه بقتل والده، وشقيقه 5 سنوات، وزوجة والده، بقرية قلفاو بدائرة مركز سوهاج، بأن أطلق الأعيرة النارية عليهم من بندقية آليه عقب اقتحام المتهم لمنزل والده عن طريق كسر الباب.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته، بحضور على أحمد عبد المنعم وكيل النيابة بأمانة سر خالد سلامة.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر عام 2019 عندما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد عبد المجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد باقتحام شاب منزل والده وإطلاق النار عليه مما نتج عنه وفاته و2 آخرين.

وعلى الفور انتقل اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد أحمد ضاحى مفتش مباحث المركز والرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز سوهاج وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مقتل صابر . م . ع . ق 65 سنة عامل بمعهد قلفاو الأزهرى وزوجته ناهد . م .ا 38 سنة موظفة بالرى ويوسف . ص . م . ع 5 سنوات نجلهما وتبين ووجدت الجثامين الثلاثة مسجاة بالأرض مصابين بطلقات نارية بالصدر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمد . ص . م . ع 38 سنه ويقيم بناحية قلفاو دائرة المركز وأن المتهم قام باقتحام شقة والده بالطابق الثالث وركل الباب وكسره وعند خروج والده فى حالة فزع أطلق النار عليه بالصدر وكذلك زوجة والده وكذلك شقيقه ولاذ بالفرار .

وأشارت التحريات إلى أن المتهم سيئ السمعة والسير والسلوك، ومتهم فى العديد من قضايا السرقة ودائم المطالبة لوالده بالأموال، وسرقة الدراجة البخارية الخاصة بوالده قبل ذلك، وأن هناك خلافات عائلية متكررة بينه وبين والده.