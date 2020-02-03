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تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب مخبز داخل مسجد بالشرقية لشهر أبريل

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:06 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب مخبز داخل مسجد بالشرقية لشهر أبريل هيئة محكمة جنايات ههيا
الشرقية - فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة " محسن. م. ال " 27 سنة، المتهم بقتل صاحب مخبز داخل المسجد الكبير بمدينة ههيا، لليوم الثالث من شهر أبريل، وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق المتهم للمفتى وحددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم، لكنها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة الثالث من أبريل المقبل.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد وفيق طه، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى، ومحمد فتحى شوك وسكرتارية وائل عبد المنعم، ويامن محمود.

 

وتعود أحداث القضية ليوم 22 أكتوبر من سنة 2013، عندما تلقى اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية فى ذلك الوقت، إخطارًا، يفيد وصول "شحتة م ع ال "48عامًا صاحب مخبز، ومقيم بندر ههيا، لمستشفى خاص مصابا، بجرح نافذ بالمخ ووجود آلة حادة داخل خلايا المخ ونزيف حاد بالمخ وكسر بعظام الجمجمة، وحالته سيئة للغاية، وتحرر المحضر رقم 15245 لسنة 2013 جنح مركز ههيا، وتوفى بعد أيام من دخوله المستشفي.

 

وتبين من التحقيقات قيام "محسن. م .ال" 27عامًا شيال، ومقيم بندر ههيا، بمغافلة المجنى عليه، من الخلف وطعنه أثناء تأديته صلاة الفجر بمسجد الجامع الكبير، لوجود خلافات سابقة بينهم، وألقى ضباط مركز شرطة ههيا، برئاسة الرائد محمود الطحان، رئيس المباحث القبض على المتهم، وبعرض المتهم على نيابة ههيا قررت بإحالته محبوسا لمحكمة جنايات الزقازيق التى قررت إحالة أوراق قضيته للمفتى، للمرة الثانية، حيث تعد هذه المرة الثانية لمحاكمته، بعد اعادة القضية من النقض.


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