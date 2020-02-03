بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه جرى البدء فى بشائر تصدير بطاطس المائدة للموسم التصديرى الجديدة بإجمالى 15 ألف طن إلى جميع دول العالم، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى الشحن، مضيفًا أن تصدير أول شحنة بطاطس إلى دولة موريشيوس وهو السوق الجديد الذى تم افتتاحه هو ودولة الهند لأول مرة أمام صادرات البطاطس المصرية.



وأضاف "العطار "، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى تواصل فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية، خاصة مع دخول عدة أنواع من الفاكهة والخضر إلى أسواق عالمية جديدة، خاصة "الرمان والعنب، والبرتقال، والمانجو، والمانجو والبطاطس، وغيرها من الخضراوات والفاكهة"، لتزيد من حجم الصادرات المصرية الزراعية لدول العالم، طبقًا للاشتراطات، متابعًا أن وزارة الزراعة تواصل فتح أسواق جديدة وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدولية المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.



وأكد رئيس الحجر الزراعى، إن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعًا أن هناك إجراءات صارمة ضد أى من الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.



كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه الإدارة المركزية للحجر الزراعى بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير النقد الأجنبى.