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بدء نقل المرضى جوا من اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:04 م
بدء نقل المرضى جوا من اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة رحلات طيران - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت مصادر دبلوماسية ومن منظمات إغاثة، إن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون بشكل ملح للرعاية الطبية ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاثنين، وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة فى إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

وقالت المصادر إن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ستشرفان على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة. ولم يذكروا أين ستهبط الطائرات.

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ خمس سنوات عندما أخرج الحوثيون المدعومون من إيران حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى من صنعاء فى أواخر عام 2014. 

وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. وقال مصدر دبلوماسي إن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.

وقال المجلس النرويجي للاجئين وهو منظمة إغاثة إن المزيد من اليمنيين ما زالوا ينتظرون الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وأضاف "ليس هناك ما يبرر معاقبة المدنيين المرضى بمنعهم من الحصول على الرعاية الصحية".

 


اليمن

الامم المتحدة

منظمة الصحة العالمية

صنعاء

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