بالأسماء .. ترقية 19 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 32 مدرساً بجامعة طنطا

الغربية - عادل ضرة

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من "عصام عبد الرحمن حسن ومحمد عادل التومى ومحمد عبد الجليل حفيضة بكلية الطب ، ومحمد ياسر بديوى بكلية العلوم ، وعبد الحليم عوض اسماعيل بكلية الزراعة ، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد أحمد المليجى بكلية التربية النوعية ، وأحمد فؤاد ماضى وعماد محمد شحاته وجيهان محمد درويش وسامح الغمرى الشوادفى ومحمد عبد الحميد رميح وهناء ابراهيم عقدة وأميرة حامد درويش بكلية الطب ، ورضا السيد الشاطر بكلية العلوم ، وفاروق فتحى الجزار بكلية التجارة ، وأحمد طه براغيت بكلية الهندسة ، ومحمود السيد بيومى بكلية التربية الرياضية ، ونجفة حافظ المهدى وصباح محمد شرشور بكلية التمريض" .

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من "شيماء مصطفى حدوة وإبراهيم أحمد ذهب ومروة طه عبد الله ومحمد حسام الدين النجار بكلية طب الأسنان ، وأحمد ابراهيم عبده وعبد الحميد أحمد زايد بكلية الهندسة ، وأسماء أبو بكر هداية بكلية الصيدلة ، ومرام محمد الكيلانى وأسماء رمضان عزام ومروة جمال بهى وعلا أحمد طه وسارة محمد ابراهيم وأحمد السيد الشرقاوى ورؤية محمود جادالله وشيماء عبد المنعم عبد الوهاب وبسمة محمد المنصورى ومحمود عبد الناصر عيسى وإيمان محمد العسكرى وسوزان السيد أبو النصر وشيماء مصطفى كاشف ونهال عبد الغفار هيبة وياسمين محمد الحارتى وشيماء مصطفى منصور وشيماء عبد المنعم مشعل ونهلة أحمد خلف وفاطمة على الجبالى وايمان محمد عبده وهبة فهيم شهاب الدين ومرام محمد التباع وايمان حمدى باشا وسارة ممدوح شعيب بكلية الطب ، والسيد نصر شادى بكلية التربية الرياضية".

بالإضافة إلى الموافقة على منح 31 درجة دكتوراه و 84 درجة ماجستير، و12 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.

كان الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، قد افتتح ، فعاليات المؤتمر الأول لقيادات الشباب الذى تنظمه كلية الصيدلة على مدار يومين ، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة ، والدكتورة نهلة العشماوى عميد الكلية.

وفى كلمته أكد الدكتور كمال عكاشة أن المؤتمر يعد منصة فعالة ومحفل ثرى ايماناً بحاجتنا إلى من ينهض بوطننا نحو القمة، مشيراً إلى أن الشباب هم أعظم قوة نمتلكها على الاطلاق لذلك كانت الأولى والأجدر بالاستثمار واكتشاف الطاقات الجبارة ، موضحاً أن ادراك القيادات بهذه المسئولية المجتمعية ودور الشباب المهم والعمل عليه أمر يستحق التقدير والامتنان.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهلة العشماوى إلى أهمية المؤتمر لمناقشته إحدى الموضوعات الهامة الذى تركز عليه الدولة وتوليه جامعة طنطا اهتماماً كبيراً، مشيرة إلى دور كلية الصيدلة تجاه أبنائها الذين هم على وشك التخرج ومواجهة سوق العمل باعتبارهم هم مستقبل هذا الوطن وأمله نحو التقدم ، موضحة أن المؤتمر يضم مجموعة من الجلسات التى تركز على تنمية المهارات القيادية لدى الشباب من خلال نخبة متميزة من المحاضرين الى جانب المهارات الاكاديمية التى يتعلمها الطلاب داخل الكلية.

شارك فى فعاليات المؤتمر الدكتور هانى دنيا نقيب صيادلة الغربية ، والدكتور مختار البسيونى استاذ القيم والاخلاقيات بكلية التربية ، والدكتور عبد الرازق الكومى رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب ، والدكتور ابراهيم ابو المجد مدرس الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة جامعة الازهر ، والدكتور هيثم توفيق استاذ الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة طنطا ، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم ، والدكتور عبد الحميد المنشاوى عميد كلية التربية ، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية ، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.