المشاركون بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى: نحن سفراء للبرنامج بدولنا

أنهى الأسبوع الماضى 94 شابا وفتاة يمثلون 37 دولة أفريقية أعمال الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، التى استضافتها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقضى المشاركين فى الدفعة الثالثة 6 أسابيع من الدورات والندوات والمحاضرات التى تركزت حول مهارات القيادة والتفاوض والتسويق، فضلاً عن أجندة أفريقيا 2063، والتنمية المستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التى تواجه القارة الأفريقية والفرص المتاحة فى القارة، والذكاء العاطفى، ودراسة القانون الدولى والاقتصاد، بالإضافة إلى العلاقات الدولية والأمن القومى.

الدفعة الثالثة شهدت استخدام أساليب تدريبية غير تقليدية كورش العمل والأنشطة العملية ونماذج المحاكاة والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى البرنامج السياحى الذى شمل الجانب الثقافى والاقتصادى والعلمى والرياضى، حيث زاروا مناطق كثيرة فى القاهرة منها الأهرامات والصوت والضوء، فضلا عن قناة السويس، ومكتبة الإسكندرية.