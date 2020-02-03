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المحكمة الدستورية فى مالاوى تلغى فوز الرئيس فى انتخابات 2019

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:49 م
المحكمة الدستورية فى مالاوى تلغى فوز الرئيس فى انتخابات 2019 نائب رئيس مالاوى
رويترز

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 أيدت المحكمة الدستورية في مالاوي اليوم الاثنين طلبا من أحزاب المعارضة بإلغاء فوز الرئيس بيتر موثاريكا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو 2019.
 
وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 150 يوما.
 
كانت اللجنة الانتخابية أعلنت فوز موثاريكا رغم شكاوى بحدوث‭‭ ‬‬مخالفات شملت عمليات مسح أو تغيير في كشوف النتائج باستخدام سائل تصحيح.
 
وسبق وان لقى شرطى فى مالاوى، مصرعه خلال اشتباكات وقعت بين الشرطة ومتظاهرى المعارضة، الذين كانوا يحاولون منع عقد اجتماع علنى لرئيس البلاد "بيتر موثاريكا".
 
وأعلن الناطق الرسمى باسم شرطة مالاوى "جيمس كادادزيرا"، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" أن أعمال العنف اندلعت فى مدينة "مسندوي" (وسط) غربى العاصمة "ليلونجوي، مما أسفر عن مقتل شرطى على أيدى محتجين ومجرمين.
 
وقال شاهد عيان، إن هذه الحوادث اندلعت عندما ألقت شرطة مالاوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين .
 
وكان الرئيس، قد دعا فى اجتماعه العلنى الأول منذ إعادة انتخابه، إلى وضع حد للعنف قائلا "إن مالاوى بلد الجميع ولا يجب حرقها، كما حث الشعب على إعادة بنائها للمضى قدما.
 
 

مالاوى

أحزاب المعارضة

الغاز

بيتر موثاريكا

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