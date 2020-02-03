الكويت تؤكد دعمها الجهود الدولية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

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أكد مجلس الوزراء الكويتي وقوفه بجانب القضية الفلسطينية،ودعمه كافة الجهود الدولية ومنها الأمريكية الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المجلس إلى حرص الكويت على نصرة الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة؛ وذلك بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود1967 وعاصمتها القدس الشرقية.