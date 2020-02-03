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الكويت تؤكد دعمها الجهود الدولية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:57 م
الكويت تؤكد دعمها الجهود الدولية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وزير الخارجية الكويتى
ا ش ا

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 أكد مجلس الوزراء الكويتي وقوفه بجانب القضية الفلسطينية،ودعمه كافة الجهود الدولية ومنها الأمريكية الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل.
جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأشار المجلس إلى حرص الكويت على نصرة الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة؛ وذلك بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
 

كما وقعت الكويت وبريطانيا، على خطة العمل لمجموعة التوجيه المشتركة للأشهر الستة المقبلة، وعلى مذكرة التفاهم للتعاون بين الصندوق الكويتى للتنمية العربية ومكتب المملكة المتحدة للتنمية الدولية، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية المهندسين الكويتية ومجلس المهندسين البريطانى.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، وفقًا لبيان مشترك وقع على خطة العمل عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، وعن الجانب البريطانى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطانى آندرو موريسون.

وذكر البيان أن التوقيع على خطة العمل جاء عقب اختتام أعمال الدورة الـ15 لمجموعة التوجيه المشترك الكويتية البريطانية التي بحثت التعاون الثنائى فى مختلف القطاعات والالتزام بتوثيق وتعزيز العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

 

وفى شأن العلاقات الدولية التى تربط الكويت بالدول الأخرى، كشفت مصادر أمنية كويتية مطلعة أن وزارة الداخلية الكويتية قامت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، بتسليم إيران والعراق 143 سجينا من مواطنى الدولتين، فيما خاطبت 7 دول أخرى لتسلم عدد من سجنائهم، وأوضحت المصادر - فى تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه تم تسليم إيران 130 سجينا إيرانيا كانوا محبوسين في السجن المركزي بالكويت؛ وذلك على ثلاث دفعات، في حين تم تسليم العراق 13 سجيناً عراقيا؛ مشيرا إلى أن تسليم السجناء تم في إطار اتفاقية تبادل السجناء الثنائية الموقعة بين الكويت وكلا البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن جميع السجناء الذين تم تسليمهم هم ممن ارتكبوا جرائم بسيطة أو بلغوا مراحل عمرية متقدمة، وأصبحوا عبئاً من ناحية التكلفة المالية للسجن، وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشددة على أنه لم يتم تسليم أى سجناء في قضايا أمن الدولة.

ولفتت إلى أن السلطات الكويتية خاطبت عددا من الدول من بينها باكستان والهند وسيلان وبنجلادش، لتسلّم سجناء من رعاياها، وذلك في إطار الدور البارز للكويت في العمل الإنساني من جانب، ومعالجة تكدّس السجناء داخل السجن المركزي من جانب آخر.

 


مجلس الوزراء الكويتي

فلسطين

خالد الجارالله

بريطانيا

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