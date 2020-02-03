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العناية الإلهية تنقذ طفلا من الموت سقط فى بلوعة صرف صحى مفتوحة بالمحلة

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:06 ص
العناية الإلهية تنقذ طفلا من الموت سقط فى بلوعة صرف صحى مفتوحة بالمحلة بلاعة صرف - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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أنقذت العناية الإلهيه طفل من الموت عقب سقوطه فى بلاعة صرف صحى مفتوحة بمنطقة أبو راضى أول المحلة بمحافظة الغربية، بعد قيام لصوص بسرقة الغطاء الخاص بها، وتمكن الأهالى من إنقاذه بإعجوبة ونقله لإحدى المستشفيات الخاصه لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بسقوط طفل يبلغ من العمر 10سنوات فى بلوعة صرف صحى مفتوحه بشارع أحمد المهدى، بمنطقة أبو راضى التابعة لحى أول المحلة، وتمكن أهالى المنطقة من انقاذ الطفل بإعجوبة ونقله لمستشفى خاص لإسعافه، وتبين سقوط الطفل بعد سرقة غطاء البلاعة.

من ناحية أخرى تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط متهم حاصل على بكالوريوس تجارة لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص بدائرة قسم أول طنطا، والنصب والاحتيال على المواطنين وترويجه شهادات مزوره لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ ماليه.

كانت معلومات وتحريات فرع وسط الدلتا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد توصلت إلى  قيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس تجاره مقيم بمدينة طنطا بالغربية، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أول طنطا، للنصب والإحتيال على المواطنين وترويجه شهادات "مزورة" لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ ماليه، بالإستعلام من الجهات المعنية بالمحافظة ، أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها "غير مرخصة"ولا تخضع للرقابة والإشراف.

 


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