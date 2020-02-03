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الصحة السعودية تستقبل عشرة طلاب قادمين من الصين وتقوم بعزلهم

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:00 م
الصحة السعودية تستقبل عشرة طلاب قادمين من الصين وتقوم بعزلهم فيروس كورونا
فاطمة ياسر

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​نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، تقريرا حول استقبال عشرة طلاب سعوديين بعد إجلائهم من منطقة ووهان الصينية بطائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة السعودية، وتم ذلك بتنسيق تام بين وزارة الخارجية والسفارة السعودية في الصين، التي قامت بجهود كبيرة لإنهاء الإجراءات والترتيبات اللازمة مع السلطات المختصة هناك، وتقديم التسهيلات المطلوبة لنقلهم، وتأمين سلامتهم.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها،  أنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تم تجهيزه بالكامل، تتوفر به العناية الطبية الكاملة حيث سيتم عزلهم احتياطيا  لمدة أسبوعين لأن أعراض المرض تظهر بعد هذه المدة المذكورة، وذلك حتى يتم التأكد من سلامتهم، وإجراء جميع الفحوصات المخبرية  للاطمئنان عليهم، وضمان عدم انتقال الفيروس لأشخاص آخرين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال التقصي الوبائي، والمتابعة المستمرة التي تقوم بها  وزارة الصحة السعودية لفيروس كورونا المستجد،  وطمأنت الوزارة المواطنين والمقيمين بأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة في المملكة السعودية بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن وزارة الصحة السعودية  تنفّذ عددًا من الإجراءات الاحترازية  لمنع دخول الفيروس إلى المملكة السعودية، وذلك بفحص جميع القادمين من الصين عبر الرحلات المباشرة وغيرالمباشرة،  وأشارت الوزارة أن عدد العينات التي تم فحصها في المملكة منذ اليوم العشرين من يناير، وحتى الثاني من فبراير الجاري، بلغ 62 عينة كانت نتائجها كلها سلبية، وأضافت أنه تم فحص 3152 مسافرًا عبرالرحلات الجوية المباشرة من الصين، و868 مسافرًا عبر الرحلات الجوية غير المباشرة، وفرت طواقم طبية وتعمل على مدار الساعة في جميع المنافذ البرية، والجوية، والبحرية، التي تستقبل رحلات مباشرة، وغير مباشرة من الصين.

كما تمكّن المختبر الوطني التابع لها، من بناء القدرات المخبرية اللازمة  للتعرف على المرض واكتشافه في وقت قياسي، وذلك منذ ظهور أولى الحالات المعدية في الصين، وقبل إعلان منظمة الصحة العالمية أنها وباء دولي.

 


وزارة الصحة السعودية

كورونا

فيروس كورونا

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