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الشرطة الفرنسية تطلق النار على مسلح اقتحم مركزا للشرطة

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:55 م
الشرطة الفرنسية تطلق النار على مسلح اقتحم مركزا للشرطة الشرطة الفرنسية
رويترز ووكالات الأنباء

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قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية ، إن الشرطة أطلقت النار على شخص مسلح بسكين وأصابته بعد أن هاجم الضباط داخل مركز للشرطة في شرق فرنسا اليوم الاثنين.وأضاف المتحدث أن المهاجم الذي أصاب أحد رجال الشرطة في يده نقل إلى المستشفى.وقال المتحدث إنه لم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

 

من جهة أخرى، وقعت أمس الأحد فى لندن، حادث طعن ، وقالت الشرطة البريطانية، إنها أطلقت النار على شخص وأردته قتيلا بعد حادث طعن فى جنوبى لندن، وأسفر الحادث، الذى وقع فى طريق "ستريتهام"، عن إصابة 4 أشخاص أحدهم حالته حرجة .

 

وقالت الشرطة التى كانت تراقب الرجل وقت الهجوم، إنها تعتقد أن الحادث "إرهابي"، وأضافت أن منفذ الهجوم كان يحمل جهازا مزيفا مربوطا حول جسده. لإيهام الناس أنه سيفجر نفسه.

 

وسُمع دوى إطلاق نار يوم الأحد بعد الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، وقالت الشرطة فى وقت لاحق إن الموقع "تحت السيطرة الكاملة، وتشير التقارير الأولية إلى أن رجلاً دخل إلى متجر وبدأ فى طعن الناس. ثم غادر المتجر وطعن امرأة وراكب دراجة.

 

وقالت خدمة إسعاف لندن إنها قدمت العلاج لعدد من الأشخاص فى مكان الحادث، ونقلت البعض منهم إلى المستشفى، وقالت نائبة مفوض الشرطة، لوسى دورسي، فى بيان إن الشرطة "حضرت فورا" وأطلقت النار على الرجل المشتبه به كجزء من "عملية استباقية لمكافحة الإرهاب".

 

وأضافت أنه تم احتواء الموقف، وأن قيادة ضباط مكافحة الإرهاب فى شرطة العاصمة يجرون حاليا تحقيقا فى الحادث، وطوقت الشرطة محطة ستريتهام هيل، وكثفت من انتشارها، وحلقت مروحيات فوق المنطقة.

 

وقال شاهد عيان يدعى جوليد بولهان، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عاما ويسكن فى ستريتهام، إن إطلاق النار وقع أمام إحدى الصيدليات، وأضاف: "كنت أعبر الطريق عندما رأيت رجلا يحمل سكينا، ويطارده حسبما اعتقد شرطى سري".

 

 


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