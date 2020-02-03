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السودان بصدد إجلاء رعاياه من الصين بسبب "كورونا"

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:21 م
السودان بصدد إجلاء رعاياه من الصين بسبب "كورونا" كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الدولة بصدد إجلاء رعاياها من الصين.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين ، التقى مع سفير الصين لدى الخرطوم، ما شين مين، وأبلغه أنه بتكليف من الحكومة، بصدد تجهيز طائرة لإجلاء المواطنين السودانيين من جمهورية الصين، معربا عن أمله في أن تجد هذه الخطوة التعاون من الجانب الصيني لتسهيل العملية.
وأعرب قمر الدين عن شكره للسفير الصيني، على التعاون المستمر، والدعم الذي تقدمه الصين للسودان في كافة المجالات والمحافل الدولية، مثمنا الجهود التي تبذلها الصين في سبيل حماية رعاياها والوافدين إليها من فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، عبر السفير الصيني عن احترامه لقرار الحكومة السودانية، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإجلاء المواطنين السودانيين.
وقدم السفير الصيني عرضا لجهود الحكومة الصينية في مكافحة واحتواء فيروس كورونا الجديد، وما إتخذته من إجراءات وآليات للسيطرة على الوباء، موضحا أن بلاده اتخذت مبدأ الشفافية في عرض المعلومات محليا ودوليا، كما دعا إلى عدم تضخيم الوباء.
وأكد حرص بلاده على السيطرة على الوباء والحفاظ على سلامة مواطنيها والوافدين إليها، داعيا إلى التعامل مع الوباء بشكل موضوعي وعقلاني وحيادي وعدم الالتفات إلى ما يشاع في الأوساط الإعلامية.
وبحث الجانبان عددا من القضايا الدولية ذات الإهتمام المشترك، وأكد السفير الصيني رغبة حكومته في تعزيز التعاون مع السودان في كافة المجالات، لاسيما في مجال البنى التحتية وتشييد المطارات.

السودان

الصين

فيروس كورونا

الوباء

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