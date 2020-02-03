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السجن 5 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة سرقة المساكن بالمطرية

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:23 م
السجن 5 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة سرقة المساكن بالمطرية متهمين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بمنطقة المطرية .
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين اعترفوا انهم اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن، بأسلوب كسر الباب وسرقة محتويات المساكن في المطرية وترقب  الشقق  لمدة طويلة ثم سرقتها.
 
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من عامل " سباك " ، يفيد فيه لتعرضها للطسرقة محتويات شقته السكنية، وذلم أثناء تغيبه عن منزله، ولم يتهم احد، وتصادف نفس البلاغ  مع اخر لرجل مسن ، أفاد فيه لتعرضها لسرقة شقته السكنية بدائرة قسم شرطة المطرية . 
 
وبجمع المعلومات ، وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل لهوية مرتكبى الحادث ، وبعد تقنين الإجراءات القانونية ، واستئذان النيابة العامة ، واستصدار أذن مسبق لضبط المتهمين ، والإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية ، وبصحبتهم قوة أمنية ، من ضبط المتهمين ، وتبين أنهم كلا من ح . أ  مسجل خطر،  وطه. أ  س . م ، أ . ن وشهرته مفتاح عاطل .
 
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن في منطقة المطرية ، بأسلوب كسر الباب، وبسؤالهم عن المسروقات ، اعترف المتهم الاخير ببيعها لآخرون مجهولين .
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى إحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم ، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات . 
 
وفى ذات السياق وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط متهم اخر، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهروين بلغت " 500 جرام من مخدر الهروين "، مستقلا دراجة بخارية كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة، التى أخطرت بالواقعة لمباشرة التحقيق، والتى احالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.
 
 
 
 
 

 


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