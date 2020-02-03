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الداخلية تضبط 4 تجار عملة بحوزتهم 3 ملايين جنيه.. فيديو

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:32 م
الداخلية تضبط 4 تجار عملة بحوزتهم 3 ملايين جنيه.. فيديو جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز مقطع فيديو نجاح الداخلية فى ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة بحوزتهما قرابة 4 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية، للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى) فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة ومقيم بمحافظة القاهرة) بمُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكـام القانون، ويتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية والكائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكاناً لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية، فضلاً عن إستخدام السيارة الخاصة به فى ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه غير المشروع.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهم المذكور والمعرض الخاص به وسيارته، وأمكن ضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المعرض الخاص به مع (إثنين من عملائه يحملان جنسية إحدى الدول العربية) ، وبحوزتهم (3,253,000 جنيه "ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى" – 100,253 دولار أمريكى "مائة ألف ومائتين وثلاثة وخمسون دولار أمريكى" – السيارة الخاصة به - ماكينة لعد النقود -  3 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامى) وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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