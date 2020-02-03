سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يحبط عملية عسكرية لمليشيا الحوثى فى جبهة آل ثابت بصعدة

الإثنين، 03 فبراير 2020 11:04 م
الجيش اليمنى يحبط عملية عسكرية لمليشيا الحوثى فى جبهة آل ثابت بصعدة قوات الجيش اليمنى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبط الجيش اليمني عملية تقدم لميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة (شمال غرب العاصمة صنعاء).

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عناصر الميليشيا حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب "الربع والطربال" المطلة على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي وشهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسنادا بريا ومدفعيا من تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.

 

 


اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيون

ميليشيا الحوثى

صعدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لـ414 قتيلا

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لـ414 قتيلا

الديمقراطيون يطالبون بإدانة ترامب بختام مرافعتهم فى مجلس الشيوخ الأمريكى

الديمقراطيون يطالبون بإدانة ترامب بختام مرافعتهم فى مجلس الشيوخ الأمريكى

أسما شريف منير عن أزمة الشعراوى: فكرت فى الانتحار واتعلمت متكلمش فى الدين

أسما شريف منير عن أزمة الشعراوى: فكرت فى الانتحار واتعلمت متكلمش فى الدين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة