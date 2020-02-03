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التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:12 م
التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الصف الثالث الثانوى العام المقبل، 2020 - 2021 سيكون من 410  درجات، للتنسيق المعتاد ولكن عن طريق نظام الأسئلة الجديد والتقييم الإلكترونى، موضحا أن سبب إعلانها بالدرجات العام المقبل هو خضوع طالب الثانوية العامة للتنسيق المعتاد للالتحاق بالجامعات، على أن يؤدى طلاب الثانوية العامة العام المقبل 2021 ، الامتحان بنظام الأسئلة الجديد وبنفس طريقة التقييم الإلكترونى المطبقة حاليا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الصف الثانى الثانوى 2020 عبر موقعها الرسمى، حيث قامت بتفعيل رابط الدخول على النتيجة : http://studg11.emis.gov.eg/

وظهرت نتيجة الصف الثانى الثانوى 2020 للطلاب فى شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه فى كل مادة من خلال  4 ألوان، موضحة أن هذه البطاقة تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به وأن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء فى المادة التى تم تقييمها خلال الفصل الدراسى الأول و يشير اللون الأخضر  إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسى الأول وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح فى المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسى الثانى، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوى، و إذا لم يأخذ الاختبار الإلكترونى فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تعبر النقطة السوداء عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمين باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.


التربية والتعليم

نتيجة الصف الثانى الثانوى الإلكترونية

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