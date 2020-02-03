التعليم العالى تعلن نتائج الجامعات الفائزة بمسابقات ملتقى الطلاب الوافدين

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرا من الدكتورة ماجدة هجرس، القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة حول فعاليات اليوم الثانى للملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين، الذى تنظمه الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.



وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى إلى نتائج المسابقات الرياضية المختلفة، حيث فاز فريق جامعة المنصورة بالمركز الأول فى كرة القدم الخماسى، وحصلت جامعة القاهرة على المركز الثانى، بينما جاء فريق وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين فى المركز الثالث، وحصل فريق جامعة القاهرة علي المركز الأول بكرة السلة بنين، وجاءت جامعة السويس فى المركز الثانى، بينما جاء فريق جامعة الإسكندرية في المركز الثالث، وفى مباريات كرة السلة بنات حصل فريق جامعة القاهرة على المركز الأول، وفريق جامعة عين شمس على المركز الثانى، وفريق جامعة الزقازيق علي المركز الثالث.



وأضاف التقرير أن نتائج الكرة الطائرة جاءت بفوز فريق جامعة القاهرة بالمركز الأول، وفريق وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالمركز الثانى، بينما جاء فريق جامعة عين شمس بالمركز الثالث.



وأوضح التقرير أن نتائج مباريات السباحة 50 متر بنات جاءت على النحو التالى: حصل فريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على المركز الأول يليها جامعة الزقازيق، وجامعة عين شمس علي المركزين الثانى والثالث على التوالى.



وفى منافسات السباحة بنين 50 متر حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الأول تلاها جامعة القاهرة، وفريق الإدارة المركزية علي المركزين الثانى والثالث على التوالى.

وفى منافسات 100متر حصلت جامعة حلوان على المركز الأول تلاها فريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على المركز الثانى، وجامعة السويس علي المركز الثالث، وفي ألعاب القوي 100متر جري بنين جاء ترتيب الفرق كالتالي: جامعة القاهرة ثم جامعة عين شمس ثم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وفي 400 متر بنين جاء الترتيب بجامعة الإسكندرية ثم جامعة المنصورة يليها جامعة حلوان.



وفى سباق 100 متر جري بنات جاءت جامعة عين شمس فى المركز الأول يليها جامعة بنى سويف ثم جامعة حلوان.



وفي سباق 400 متر بنات حصلت جامعة عين شمس علي المركز الأول ثم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين علي المركز الثاني يليهاجامعة القاهرة في المركز الثالث.



ومن المقرر أن تنتهي فعاليات المسابقات الرياضية بتنظيم مسيرة الدرجات والمارثون للوفود المشاركة تحت شعار (ادرس في مصر)، ويقام الحفل الختامي صباح يوم الثلاثاء بتوزيع الميداليات والكئوس وشهادات التقدير.



ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعدد الفعاليات التى تنظمها الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالتعاون مع الجامعات للطلاب الوافدين، يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الدولة للاهتمام بالطلاب الوافدين، وتشجيعهم على الدراسة في مصر.











مسابقات ملتقى الطلاب الوافدين (1)



مسابقات ملتقى الطلاب الوافدين (2)



مسابقات ملتقى الطلاب الوافدين (3)



