البنوك والاستثمار والخدمات تدفع بورصة البحرين للصعود للجلسة الثالثة على التوالى

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحاً 2.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.50 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالى، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.7 مليون سهم بقيمة 689.4 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.65% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.58% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.44%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.53% مدفوعاً بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 0.5%.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 126.302 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 74.885 مليون سهم إلى 75.011 مليون سهم (3.385% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 2 فبراير.

وفى سياق آخر أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، بأن مجلس الإدارة سوف يقر البيانات المالية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 فى يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير.