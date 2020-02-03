افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى التكامل بقرية الهياتم بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

افتتح اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية نائبا عن محافظ الغربية قسم العلاج الطبيعي بمستشفى التكامل بالهياتم، بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى .

ويخدم القسم المصابين بالشلل الدماغي وملخ الولادة والتهاب الأعصاب الطرفية والعصب السابع والانزلاق الغضروفي والأم العظام والعضلات للصغار والكبار، وبذلك سوف يساعد على تقليل الإعاقات الحركية.

وقد استقبل المركز اليوم 15 حالة أطفال و35 حالة من الكبار وسوف تخفف هذه الوحدة من توافد الحالات على مستشفى المحلة العام ، مؤكدا على ضرورة التعاون بين جميع المؤسسات الطبية على مستوى المحافظة للتوعية وعمل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع حدوث أى أمراض معدية.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الإقليمى للصحة بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور مجدى سبع رئيس جامعه طنطا وعدد كبير مع مسئولى المستشفيات على مستوى المحافظة والدكتورة هالة مستكلى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

حيث شهد الإجتماع إستعراض ماتم من إجراءات بقطاع الصحة والتربية والتعليم والطب البيطرى للوقاية من الأمراض المعدية. وخلال الإجتماع أصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالغربية بتفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعه ومديرية الصحة لإستكمال التخصصات الطبية النادرة ونشر الوعى الصحى بالمدارس وإتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الأمراض المعدية وإلتزام الأطباء بالزى الخاص بهم وإعلان نوبتجيات العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والإلتزام بها.

من ناحية أخرى ناقش الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية مع الأجهزة المعنية أليات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة ضمن مبادرة 100 مليون صحة ، مؤكداً ضرورة التخلص الأمن من النفايات الناتجة عن عملية فحص التلاميذ خلال المبادرة بنقلها خارج المدارس إلى الوحدات الصحية ليتم التخلص منها بطريقة أمنه.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى تم عقده اليوم بديوان عام المحافظة بحضور وكيل وزارة الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم ومسئول الأزهر بالغربية.

يذكر أن هيئة التأمين الصحي هي الراعي الأساسي لهذه المبادرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشئون الصحية والأزهر ومنظمة الصحة العالمية والتي تبدأ من 10 فبراير وحتى 20 إبريل 2020 وتستهدف فحص حوالى 700 ألف تلميذ بالمدارس الإبتدائية (حكومي وخاص وأزهر).

مشيراً إلى ضرورة التدقيق في إدخال بيانات الطالب من حيث الإسم الرباعي ورقم التليفون الخاص بولي الأمر وإدخالها على السيستم مع إعطاء النتائج بدقة.

وخلال الإجتماع؛ وجه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بإلغاء جميع إجازات الأطباء خلال فترة الحملة حتى يتم تنفيذها بدون أي معوقات