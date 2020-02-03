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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى إقليم هوبى بالصين إلى 350

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:03 ص
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى إقليم هوبى بالصين إلى 350 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين (رويترز)

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قالت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى، بؤرة تفشى فيروس كورونا، إنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس، يوم الأحد ليصل عدد الوفيات إلى 350، وأكد الإقليم أيضا 2103 حالات إصابة جديدة ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 11177.

وذكر تلفزيون الصين المركزى، أمس الأحد، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وسُجلت كل حالات الوفيات الجديدة فى إقليم هوبى بؤرة انتشار الفيروس. وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصا بالفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالى للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

وأفادت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية بارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" فى الولايات المتحدة إلى 8 أشخاص، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، وأوضحت وزارة الصحة العامة فى الولاية - وفقا للشبكة - أن المصاب الجديد شاب فى العشرينيات من العمر، حيث تقدم من تلقاء نفسه للفحوصات الطبية فور عودته مؤخرا من مقاطعة " ووهان " الصينية مركز فيروس كورونا.

وكان مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية أنطونى فاوسى أعلن أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" تعتبر منخفضة بشكل عام فى الولايات المتحدة.

ومن المنتظر إخضاع جميع الأمريكيين الذين زاروا الصين على مدار الأيام الـ14 الماضية لفحوص طبية مكثفة فور عودتهم للولايات المتحدة، على أن يتم أيضا عزلهم لمدة 14 يوما كإجراء وقائي.

 

 

 


وفيات فيروس كورونا

إقليم هوبى

الصين

أخبار الصين

ضحايا كورونا

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