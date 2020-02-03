برلين(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى ولاية بافاريا جنوبى ألمانيا، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 10 حالات، وذلك بعد ظهور ثلاث حالات جديدة، وكانت الإدارة المحلية لمقاطعة غرمنسهايم فى غرب ألمانيا قد أعلنت إصابة اثنين من الركاب العائدين من الصين أول أمس على متن طائرة للجيش الألمانى.

يُشار إلى أن وزارة الصحة الألمانية قد أعلنت أمس استقرار الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، منوهة بأن 7 من المصابين يعملون بشركة (فيباستو) في بلدة (شتوكدورف) التابعة لدائرة (شتارنبيرغ) المحلية.

وقال وزير الصحة الألمانى، ينز شبان، إن جميع المصابين في حال صحية جيدة، وأضاف: "ما يقلقني هو نظريات المؤامرة التي تنشر الغموض"، مشيرا إلى تقارير تفيد بأن أطفال موظفي "ويباستو" لم يسمح لهم بالدخول إلى مراكز الحضانة.

وذكر الوزير أن أحدا من ركاب الطائرة التي نقلت 102 ألماني و26 شخصا من جنسيات أخرى إلى فرانكفورت من ووهان الصينية أمس، لم تظهر عليه أعراض "كورونا"، وذلك بعد إخضاعهم جميعهم للفحص في منشأة مجهزة خصيصا لذلك في مطار فرانكفورت للتحقق من عدم إصابتهم بالفيروس. وسيتم وضع هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في قاعدة بالقرب من مدينة شتوتغارت.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 361 وفاة و17238 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس .



وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بوجود 2829 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد و57 حالة وفاة جديدة يوم الأحد من 31 منطقة على مستوى المقاطعات .



وأضافت اللجنة أنه من بين حالات الوفاة، هناك 56 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن 5173 حالة جديدة مشتبها بها تم تسجيلها أمس /الأحد /.

