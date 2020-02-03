يُشار إلى أن وزارة الصحة الألمانية قد أعلنت أمس استقرار الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، منوهة بأن 7 من المصابين يعملون بشركة (فيباستو) في بلدة (شتوكدورف) التابعة لدائرة (شتارنبيرغ) المحلية.