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احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبى تهبط 10.6 مليار دولار فى 9 أشهر

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:29 م
احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبى تهبط 10.6 مليار دولار فى 9 أشهر الجزائر
رويترز

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قال محافظ البنك المركزي الجزائري ، اليوم الاثنين ، إن الاحتياطيات الأجنبية للجزائر انخفضت 10.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الماضية، وهو ما يزيد من الضغوط المالية الناجمة عن هبوط في إيرادات الطاقة.

 

وأبلغ بن عبد الرحمن أيمن وكالة الأنباء الجزائرية ، "الاحتياطيات الآن 62 مليار دولار".

 

وأظهرت بيانات رسمية أن مجمل الاحتياطيات بلغ 72.6 مليار دولار في نهاية أبريل من العام الماضي، انخفاضا من 79.88 مليار دولار في ديسمبر 2018 و97.33 مليار دولار في نهاية 2017 .

 

والجزائر مصدًر رئيسي للطاقة وتعتمد على مبيعات النفط والغاز في 60 بالمائة من إيرادات الحكومة. لكن المبيعات هبطت منذ أن بدأت أسعار النفط بالهبوط في 2014، وتراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف منذ ذلك الحين.

 

وقالت الحكومة في أكتوبر ، إنها تخطط للحصول على قروض خارجية في 2020 وخفض الانفاق الحكومي بنسبة 9.2 في المائة بينما تحاول التغلب على انخفاض في الإيرادات من مبيعات الطاقة.

 

 


الجزائر

قروض

النقد الاجنبى

البنك المركزى الجزائرى

الانفاق الحكومى

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