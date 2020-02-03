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اتحاد الصناعات ينظم دورة تدريبية حول "السلامة والصحة المهنية"

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:00 ص
اتحاد الصناعات ينظم دورة تدريبية حول "السلامة والصحة المهنية" دورة تدريب اتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

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اختتم مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية دورة تدريبية تحت عنوان "السلامة و الصحة المهنية ISO 45001:2018" التي نظمها على مدار 5 أيام والتي شارك بها العاملون في مجال السلامة والصحة المهنية من مهندسين وعمال ومشرفين وفنيين ومختصين الأمن الصناعي من الشركات والمؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف

وأوضح المهندس عادل نورالدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية، أن الدورة تهدف إلى تقليل التكاليف الناجمة عن الخسائر والإصابات وزيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل آمنة للعاملين وذلك من خلال التعريف بسياسة ومبادئ وتخطيط السلامة والصحة المهنية، وتقييم الخطر ومسببات المخاطر، وكيفية منع المخاطر والتهديدات.

كما اطلع المشاركون على أساليب الاستجابة والإستعداد لحالات الطوارئ والتحقيق فى الحوادث والإصابات والإجراءات التصحيحية والمانعة، وطرق الوقاية وكيفية منع المخاطر والتهديدات، وكذلك مهمات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلأى تنفيذ عملية المراجعة على نظام ISO 45001.

وتأتي هذه الدورة في إطار الخدمات التي يحرص إتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمات تطوير الأعمال بهدف النهوض بكفاءات الموظفين والعاملين وللارتقاء بمستويات الأداء، الأمر الذي يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة في كل منشأة صناعية، وبالتالي على القطاع الصناعي والاقتصاد القومي ككل بالإضافة إلى استقرار العاملين على الصعيد الشخصي والاجتماعي.


اتحاد الصناعات

الدورات التدريبية

المنشآت الصناعية

القطاع الصناعى

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