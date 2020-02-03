إيران ستطلق قمرا صناعيا بنهاية الأسبوع تربطه أمريكا بالصواريخ الباليستية

رويترز

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانى محمد جواد آذرى جهرمى، اليوم الاثنين، إن بلاده ستطلق قمرا صناعيا بنهاية الأسبوع الجارى، مسلطا الضوء على برنامج تقول الولايات المتحدة إنه واجهة لتطوير الصواريخ الباليستية.

وكتب آذري جهرمى على تويتر، "لا نخشى الفشل ولن نفقد الأمل، بصلواتكم وثقتكم فى الله سيكون قمر ظفر الصناعى بحلول نهاية هذا الأسبوع... متجها نحو مدار يبعد 530 كيلومترا من الأرض".

كانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت قول مسئول عسكري أمريكي رفيع المستوى ، إنه بعد شهر من الضربة الأمريكية التى أدت إلى مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى، فإن الجيش الإيرانى لم يعد على أهبة الاستعداد للحرب، لكن الولايات المتحدة لا تزال تستعد لمزيد من الانتقام.

وقال الجنرال كينيث "فرانك" ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية إن إيران أوقفت تصعيد قوى الصواريخ الباليستية وأعادت دفاعاتها الصاروخية إلى وضع الاستعداد العادى بعد ضرباتها الانتقامية ضد قواعد تستضيف القوات الأمريكية فى العراق.

وخلال زيارته لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هارى ترومان" التى تدير العمليات فى شمال بحر العرب، قال ماكينزى إن قوات البحرية الإيرانية أبدت مستوى عادى من النشاط فى الأسابيع الأخيرة.

وكان المسئولون الأمريكيون قد أعربوا عن قلق من إمكانية شن إيران مزيد من الهجمات بعد إسقاط صواريخ باليستية على قاعدتين بالعراق فى السابع من يناير الماضى. وكانت هذه الضربات أول هجوم عسكرى مباشر علنى من قبل الحكومة الإيرانية، ولم تسفر عن مقتل أى من القوات الأمريكية لكنها أدت إلى إصابات.