إغلاق 92 كافتيريا والرد على 699 شكوى للمواطنين بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

قامت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملات لتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لعدد 92 محل ومقهى وكافيتريا غير مرخصين ومتواجدين بنطاق المحافظة، وتشديد العقوبات على أصحاب الكافيهات والكافيتريات والمقاهى المخالفة أومن يقوموا بإعادة فض الشمع الأحمر رغم صدور قرار بغلق وتشميع المنشأة وتطبيق القانون على المخالفين، حفاظاً على المال العام.

ذلك تنفيذاً لقرارات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق الصادرة للكافيتريات والمقاهى غير المرخصة والمخالفة لإشتراطات الترخيص بمختلف مراكز ومدن المحافظة،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لما تسببه من ضوضاء وإزعاج للمواطنين ، بالإضافة إلى إحتلال الرصيف وتعطيل حركة الحركة المرورية بالشوارع .

وفى هذا السياق قامت الحمله بغلق 32 محل وكافيتريا غير مرخصين فى حى أول، كما تم غلق 15 محل بنطاق حى ثان، وفى مركز منيا القمح قامت الحملة بغلق 28 محل وكافيتريا بدون ترخيص، وبمركز فاقوس تم غلق 2 محل وكافيتريا غير مرخصة، وتم غلق 5 كافيتريات غير مرخصة بمركز ومدينة كفر صقر و8 كافيتريات بمركز ومدينة بلبيس و2 كافيتريا برئاسة مركز أولاد صقر.

وفى سياق متصل،وجة المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم فى الأسبوع بكل مركز ومدينة وحى لإستقبال المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف على أرائهم ومقترحاتهم لتطوير منطومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وأوضح إبراهيم منصور مدير إدارة خدمة المواطنين،أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل خلال شهر يناير 699 شكوى تم الرد على 583 منها بنسبة 83٪؜ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية ومراكز والمدن والأحياء، وإدارات الديوان العام، وجارى الانتهاء من الرد على الشكاوى المتبقية، مشيرا إلى أن توجيهات محافظ الشرقية سرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.