إعدام 146 طن أغذية فاسدة بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة ، حملة موسعة لمراقبة الأغذية يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية ، ومكتب أغذية العاشر من رمضان ، بالتنسيق مع مباحث التموين ، للإشراف بنفسه علي إعدام 146 طن أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية ما بين "مواد خام ، ومنتجات نهائية" تابعة لشركة تصنيع مواد غذائية بمدينة العاشر من رمضان بناء علي طلبها ، وبعد سقوط أمطار علي هذه الكميات ، ذلك في إطار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية،والمتابعة المستمرة علي جميع المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة .

وقام وكيل وزارة بمتابعة إعدام جميع الكميات بالمدفن الصحي ببلبيس بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وبعد عرض تقرير لجنة الفحص المشكلة لهذه الكميات ، وأكد علي إستمرار الحملات المكثفة بجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

وكان وكيل الوزارة ، قد قام بالمرورعلي مركز صحة الأسرة بالحي 15 قطاع 9 ، وديوان الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان ، لمتابعة التجهيزات اللازمة بالمراكز استعدادا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وتابع وكيل الوزارة الدورة التدريبية للرائدات الريفيات ، علي أعمال المبادرة الرئاسية ، ووجه بعمل حملات توعوية وتثقيفية للرجال والسيدات علي السواء ، عن الأهداف الأساسية للمبادرة ، وأهمية الفحوصات الطبية للسيدات بالشريحة العمرية المستهدفة ، ومدي أهمية دور الرجل في المشاركة لتشجيعهم للإطمئنان علي أنفسهم ، وتقديم الخدمة الطبية والعلاج اللازم في حالة الإحتياج .