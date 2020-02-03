سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 06:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:00 ص
إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد استهلاك الأجهزة الكهربائية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كيفية إهدار الكهرباء من الأجهزة المنزلية الكهربائية، ففى وضع الاستعداد تستهلك (تهدر) الأجهزة الكهربائية طاقة كهربائية فى صورة حرارة مبددة، حيث إن درجة حرارة، أو مجرد الإحساس بدفء الجهاز وهو على وضع الاستعداد لفترة كافية للوصول إلى درجة حرارة ثابتة تعطى فكرة عن المقصود بإهدار الطاقة الكهربائية.



وأوضح الجهاز، تستهلك الكهرباء الاحتياطية (وضع الاستعداد) فى الأجهزة الكهربائية المحتوية على جهاز تحكم عن بعد (ريموت كنترول) أو لمبة الليد أو ساعة رقمية أو زر لمس أو وظيفة مماثلة، فى هذه الحالة ستكون كمية الكهرباء التى تغذى الجهاز تكفى لتزويد أجهزة استشعاره بالطاقة بحيث يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون وضع أى جهاز سواء هاتف محمول أو لاب توب أو غيره، لا يستهلك كهرباء وهى معلومة خاطئة تمامًا.

وأوضح الجهاز، أن ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون وضع أى جهاز به يجعله يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعدم ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون استخدام لترشيد استهلاك الكهرباء.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين

اخبار

اليوم السابع بلس

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

الاجهزة الكهربائية

ترشيد الاستهلاك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة