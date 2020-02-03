إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كيفية إهدار الكهرباء من الأجهزة المنزلية الكهربائية، ففى وضع الاستعداد تستهلك (تهدر) الأجهزة الكهربائية طاقة كهربائية فى صورة حرارة مبددة، حيث إن درجة حرارة، أو مجرد الإحساس بدفء الجهاز وهو على وضع الاستعداد لفترة كافية للوصول إلى درجة حرارة ثابتة تعطى فكرة عن المقصود بإهدار الطاقة الكهربائية.





وأوضح الجهاز، تستهلك الكهرباء الاحتياطية (وضع الاستعداد) فى الأجهزة الكهربائية المحتوية على جهاز تحكم عن بعد (ريموت كنترول) أو لمبة الليد أو ساعة رقمية أو زر لمس أو وظيفة مماثلة، فى هذه الحالة ستكون كمية الكهرباء التى تغذى الجهاز تكفى لتزويد أجهزة استشعاره بالطاقة بحيث يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى.



وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون وضع أى جهاز سواء هاتف محمول أو لاب توب أو غيره، لا يستهلك كهرباء وهى معلومة خاطئة تمامًا.



وأوضح الجهاز، أن ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون وضع أى جهاز به يجعله يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعدم ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون استخدام لترشيد استهلاك الكهرباء.