إحالة عاطل للمحاكمة بسبب تخصصه بسرقة الدراجات البخارية من منطقة الساحل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك من منطقة الساحل، وبدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل، بوقوع العدید من حوادث سرقات الدراجات البخاریة بأسلوب " توصیل الأسلاك".

وبتنشيط التحرى توصل رجال المباحث إلى هوية المتهم وبمداهمته ألقوا القبض عليه وبفحصه تبين أنه "ا.م" 26 سنة، عاطل وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أقر بها، واعترف بسرقة 2 دراجة بخاریة ( توك توك ) بأسلوب "توصیل الأسلاك".

وبإرشاده ضبط رجال مباحث قسم شرطة الساحل الدراجتين المستولى علیھما داخل جراج أرشد عنه وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين ملكيهما، وبسؤالهما اتهما المقبوض عليه بالسرقة وأقر المجنى علیه الثانى بعدم سابقة تحريره محضر بواقعة السرقة.. تحرر للمتهم المحاضر اللازمة وتولت معه النیابة العام التحقيق وقررت حبسه على ذمته وإحالته إلى محكمة الجنح لمحاكمته.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على أحد الأشخاص عقب تورطه فى مساومة مالك سيارة مبلغ بسرقتها على مبلغ مقابل إعادتها إليه.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما المتعلقة بجرائم السرقة.