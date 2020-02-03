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أوقاف الأقصر: 40 محاضرة بالمساجد حول تنظيم الأسرة والحد من الهجرة غير الشرعية

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:00 ص
أوقاف الأقصر: 40 محاضرة بالمساجد حول تنظيم الأسرة والحد من الهجرة غير الشرعية أوقاف الأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه ضمن سلسلة دعم النشاط الدينى والدعوى المكثف بمديرية أوقاف الأقصر، فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناء على تعليمات وزير الأوقاف وتوجيهات محافظ الأقصر، تم تشكيل لجنة لمتابعة النشاط الدعوى والمرور على مساجد المدن المختلفة لتحقيق أقصى استفادة لرواد المساجد.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التي تم تشكيلها من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ نادى محمد حفنى مدير إدارة أوقاف أرمنت للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، بالمرور على المساجد وما بها من أنشطة كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه من المقرر أن تبدأ المديرية في عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات عن موضوع "تنظيم الأسرة فى الإسلام"، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، حيث يبلغ عدد هذه الندوات 20 محاضرة بالمساجد المختلفة والتابعة للمديرية، وذلك فى الفترة من الأربعاء 5 فبراير وحتى الأربعاء 26 فبراير المقبل، حيث أن تلك المساجد التى تقام داخلها الندوات والمحاضرات تشمل ما يلي:- (مسجد مالك الملك بالعوامية – مسجد عمر بن الخطاب ببندر الأقصر- مسجد الشيخ عبد الصمد بالزينية – مسجد العويضات بالعشى – مسجد الشيخ أبو سلسلة بالبياضية – مسجد الشيخ محمد عبد الله بالبياضية – مسجد الرحمن فى العبابدة بالقرنة – مسجد العكارمة بالقرنة – مسجد الرحمن بالسيول فى الطود – مسجد مأمون بالطود – مسجد أولاد سند بحرى بأرمنت – مسجد الطيرى بالرزيقات بحرى بأرمنت – مسجد قرية ج بأصفون – مسجد أبو هيما بأصفون – مسجد العتيق بنجع أبو حميد فى إسنا – مسجد خليل سليم بالنواصر فى إسنا – مسجد السيدة زينب بالنمسا – مسجد الغوارية بالنمسا – مسجد آل البيت بالدقيرة فى كومير بإسنا – مسجد السيدة زينب بحاجر كومير).

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه سوف تقوم المديرية أيضاً بعقد سلسلة من الندوات والمحاضرات عن موضوع "الحد من الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر"، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، حيث يبلغ عدد هذه الندوات 20 محاضرة بالمساجد المختلفة والتابعة للمديرية، مؤكداً أن تلك المساجد تشمل مايلي:- (مسجد أبو عياد بندر الأقصر – الرحمن بالحوض ببندر الأقصر- المسجد الكبير بالزينية بحرى – الوحدة بالعشى – أسامة البكرى بالبياضية – التوحيد عوض الله بالبياضية – فاطمة الزهراء بالقرنة – أم هاشم بالقرنة – محمد أحمد مكى بالطود – المؤمنين بنجع علوان بالطود – الخليل إبراهيم بأرمنت – عبد الباسط عبد الصمد بأرمنت – الحميرات بطفنيس – السلام بطفنيس – الغربى بزرنيخ بإسنا – العتيق بالكلابية باسنا – الحسوبى بالنمسا – السوكينية بالنمسا – النصر بكومير – الكبير بترعة كومير).

 


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