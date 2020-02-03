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أمن الشرقية يُكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل صاحب مزرعة دواجن بعزبة ليكو

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:39 م
أمن الشرقية يُكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل صاحب مزرعة دواجن بعزبة ليكو جثة -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على صاحب مزرعة دواجن مقتولا داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية طوخ، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة محمد العطوي، مدير النيابة، وبغشراف المستشار احمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على المدعو "محمد مصطفى عبدالحليم" 29 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وصاحب مزرعة دواجن بناحية عزبة "ليكو" التابعة لقرية "طوخ" بأبو كبير، جثةً هامدة إثر اصابته بعدة طعنات بالجسم، بينها طعنة بالرقبة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "أبو كبير" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور علي شاب مشنوقا داخل مسكنه في ظروف غامضة، وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد،  برئاسة العميد عمرو مندور، مأمور المركز، وبرفقته  ضباط البحث الجنائي، وتبين العثور علي جثة " أيمن ال ق" 25 سنة، مشنوقا داخل المنزل، وبسؤال أفراد الأسرة أقروا بقيامه بالإنتحار، فيما أنتقلت النيابة العامة للمعاينة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة المستشفي وإنتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة ووجود شبئه جنائية حول الحادث، فيما يقوم ضباط البحث الجنائي بسماع أقوال جميع أفراد المنزل وجمع المعلومات الأولية عن المتوفي.


ابوكبير

عزبة ليكو

مقتل صاحب مزرعة دواجن

امن الشرقية

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