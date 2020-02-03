أسباب الديدان عند الأطفال ونصائح لعلاجها

كتبت نهير عبد النبى

نتيجة إهمال النظافة وتناول الأطعمة الملوثة يتعرض الكثيرون للديدان وخصوصا الأطفال، وهى من المشاكل الصحية التى تسبب تعب شديد ومغص مع الاضطرابات المعوية وعدم القدرة على تناول الطعام، وحسب ما ذكره موقع momjunction فأن هناك اسباب مختلفة تعرض طفلك للإصابة بالديدان ومنها:

أسباب الاصابة بالديدان عند الاطفال



1:تنتقل الديدان عن طريق تناول الطعام والشراب الملوث، لذلك ينصح بالاهتمام بغسل الطعام جيدا.

2:اهمال النظافة وعدم غسل اليدين من الأمور التى تزيد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى والديدان.

3:استخدام المرحاض فى الاماكن العامة دون وجود تعقيم ، قد يزيد من انتقال العدوى والديدان.

4:تناول الخضروات والفواكه دون غسلها يعرض طفلك للديدان والعدوى.

كما ذكر الموقع بعض الاعراض التى تظهر على الطفل وتدل على اصابته بالديدان وهى:

أعراض الديدان عند الأطفال



1:يعانى الطفل من فقدان شديد فى الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام مما يؤثر على صحته ونموه.

2:حكة شرجية شديدة يعانى منها الطفل المصاب بالديدان المعوية.

3:ألم شديد فى البطن يصاحبه اضطرابات فى الجهاز الهضمى.

4:فى الغالب يصاب الطفل بفقر الدم، نتيجة الاصابة بالديدان.

5:عسر الهضم والشعور بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.

6:الشعور بالغثيان والقئ المستمر.

7:يعانى الطفل المصاب بالديدان من الجفاف الشديد.

8:يعانى الطفل من الدوخة الشديدة والدوار.

هناك أنواع مختلفة من الديدان التى يصاب بها الطفل لذلك ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات التى توضح نوع الديدان ووصف الأدوية المناسبة للحالة، كما ينصح باتباع بعض النصائح الهامة للتخلص من الديدان ومنها:

نصائح لعلاج الديدان عند الأطفال



1:ينصح بتناول الليمون، حيث يحتوى الليمون على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على طرد الجراثيم م والفيروسات من الجسم، وذلك عن طريق وضع الليمون فى الوجبات الغذائية للطفل أو تشجيعه على تناول عصير الليمون يوميا.

2:الثوم، يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الالتهاب والفطريات كما انه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الجراثيم والفيروسات، لذلك ينصح بتناول فصوص الثوم.

3:فاكهة البابايا، من الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات الهامة لصحة الجهاز المناعى كما انها تعمل على طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم، فمن الممكن تناولها مع العسل الابيض مرتين فى اليوم.

4:زيت حبة البركة، من الزيوت الشهيرة والغنية بالفيتامينات الهامة لصحة الجسم وحمايته من الجراثيم والفيروسات، كما ينصح بتناوله يوميا ووضعه فى الوجبات اليومية للطفل.

5:الكركم، يحتوى على كمية كبيرة من العناصر التى تعمل على قتل الديدان والطفيليات من الجسم، وتعزيز الصحة ، فمن الممكن وضعه على الوجبات اليومية للطفل من خلال الأطعمة التى يحبها.

6:البصل، على الرغم من فوائده المذهلة إلا ان بعض الأطفال لا تفضل تناول البصل فمن الممكن من وضعه فى الطعام او شرب مياه البصل وتحليته بالعسل الابيض.

4:الزعتر يحتوى على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد الطفيليات والجراثيم من الجسم.