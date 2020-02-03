أخبار مصر اليوم .. انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 692 جنيها للجرام

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات.

حيث سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين، بمستهل تعاملات الأسبوع هبوطا ملحوظا بلغ 6 جنيهات للجرام في مصر، مسجلة 692 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب تراجع ملحوظ من 1588 إلي 1576 دولار للأوقية.

وزيرة الصحة: طائرة المصريين العائدين من ووهان الصينية تصل العلمين بعد ساعة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الاستعداد الكامل لاستقبال المصريين القادمين من ووهان الصينية، متوقعة وصول الطائرة التى تقلهم إلى مطار العلمين بعد ساعة من الآن، حيث قالت وزيرة الصحة فى مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "بعد ساعة تصل الطائرة من مقاطعة ووهان الصينية تحمل العائلات المصرية، وستهبط الطائرة فى مطار العلمين، حيث أتواجد فى المطار مع فريق طبي كامل، لمراجعة خطة الإخلاء، بالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية".

مدبولى يشهد اليوم اتفاقية صندوق مصر السيادى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، توقيع صندوق مصر السيادى اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية، حيث تهدف الاتفاقية إلى عمل دراسات استثمارية لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا، من خلال صندوق مصر السيادى المصرى، بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.

الصحة: تشديد إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات لتأمين البلاد من فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى بتشديد إجراءات مكافحة العدوى فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، منعا لنقل أى عدوى فيروسية، مشيرة إلى توجيه مديرى المستشفيات لتقصى حقيقة إصابات المترددين على الطوارئ، خاصة التى تعانى من أعراض تشابة الأنفلونزا كالرشح والعطس والسعال وارتفاع فى درجات الحرارة، فى إطار منع إجراءات تأمين البلاد من فيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية وجه أيضا بضرورة تشديد إجراءات مكافحة العدوى فى المستشفيات الخاصة والعيادات من باب قطع الطريق على أى عدوى فيروسية مثل كورونا.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل جيد من خلال الرصد الوبائى أى انتشار لأمراض وبائية ، مؤكدة أن مصر آمنة من أى أوبئة بفضل تشديد اجراءات الحجر الصحى فى المطارات والمواني.

كورونا.. آخر مستجدات الفيروس القاتل بعد زيادة المصابين بالعالم لـ17.370 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة فى البلاد من جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسى المميت بحياة 56 شخصا إضافيا فى مقاطعة هوبى، بؤرة الوباء فى وسط البلاد، حيث أظهرت الحصيلة الجديدة التى نشرتها لجنة الصحة فى مقاطعة هوبى، أن وتيرة تفشى الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، وبذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17.238 مصابًا، أما فى جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات 17.370 إصابة، شفى منهم 486 شخصا.

ملاحقة أمنية لـ"الدومينو" بسبب كورونا.. والشرطة الصينية تفض التجمعات بالقوة

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الحزب الشيوعى الصينى يطلق على ما يبدو حربا غير رسمية على لعبة "ماجونج" الشعبية فى البلاد، والتى تشبه الدومينو، حيث تكشف الشرطة جهودها لمنع التجمعات العامة التى ربما تساعد فى نشر الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى مقاطع فيديو يتم تداولها على السوشيال ميديا الصينية والإنترنت تظهر الشرطة تحمل مطارق وفؤوس لتحطيم طاولات الماجونج، ليس فقط فى مقاطعة هوبى مركز الفيروس، ولكن أيضا فى مقاطعة أنوى المجاورة، وفى مقاطعات أخرى بعيدة مثل يونان فى الجنوب الغربى وجانسيو فى الشمال الغربى.

على سالم يواجه الموت.. قطر تعتقله بـ"غرفة عزل" دون تهوية وتمنع عنه العلاج

تواصل السلطات القطرية، تعنتها المستمر ضد المهندس المصرى المعتقل فى قطر "على سالم" على خلفية اتهامات ملفقة بالتورط فى شبكة تجسس على قنوات "بى ان سبورت" لتكون حياته فى خطر شديد نظرا لظروف اعتقاله الصعبة بجانب تدهور صحته وعدم حصوله على الطعام المناسب، وذلك بعد تم إلقاء القبض عليه قبل عام و3 شهور ليتم وضعه داخل الحبس الانفرادى فى معتقل "أمن الدولة" بالصناعية، فى موقف يؤكد عدم احترام الدولة القطرية لحقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات البغيضة ضد المواطن المصرى، الذى لم تثبت عليه التهمة الملفقة حتى الآن.

وكشفت مصادر من داخل دولة قطر، أن المواطن المصرى على سالم لم يخضع لأى تحاليل طبية على مدار 15 شهرا داخل حبسه الانفرادي إلا لمرة واحدة، رغم سوء حالته الصحية بشكل كبير، فى ظل تواجده فى ظروف صعبة للغاية بداية انعدام التهوية داخل السجن، وسوء الأطعمة التى تقدم له، فعلا عن أنها غير مناسبة لحالته الصحية.

الصحة: تشديد إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات لتأمين البلاد من فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى بتشديد إجراءات مكافحة العدوى فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، منعا لنقل أى عدوى فيروسية، مشيرة إلى توجيه مديرى المستشفيات لتقصى حقيقة إصابات المترددين على الطوارئ، خاصة التى تعانى من أعراض تشابة الأنفلونزا كالرشح والعطس والسعال وارتفاع فى درجات الحرارة، فى إطار منع إجراءات تأمين البلاد من فيروس كورونا.

6شركات للتكنولوجيا الحيوية بمقاطعة هوبى تطور منتجات للكشف عن فيروس كورونا

ذكرت السلطات المحلية في مقاطعة هوبى بوسط الصين أن ست شركات للتكنولوجيا الحيوية فى المقاطعة طورت منتجات جديدة للكشف عن فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن وانج وي، مدير مديرية مقاطعة هوبى للعلوم والتكنولوجيا خلال مؤتمر صحفي حول الوقاية من الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد، والسيطرة عليه فى هوبى.

وقال وانج ، إن اثنتين من معدات الكشف عن فيروس كورونا الجديد، طورتهما شركة BGI ، فى ووهان ونظام التسلسل الجينى للفيروس الذى طورته شركة MGI ، فى ووهان قد حصلت جميعها على الموافقة من قبل مصلحة الدولة للمنتجات الطبية يوم 26 يناير الماضى، وأضاف أن المنتجات الجديدة للكشف عن الفيروس التى طورتها أربع شركات أخرى سلمت أيضا للموافقة عليها.

صوت أمريكا مشيدة بمعالم المنيا: عادت لخريطة السياحة العالمية بفضل الأمن

ذكرت إذاعة صوت أمريكا إن المنيا ستعود قريبا على خريطة السياحة العالمية، بعد حذفها عام 2013 بسبب الهجمات الإرهابية وموجة العنف التى شنها الإخوان فى أنحاء المحافظة، حيث أوضحت الإذاعة في تقرير بالصور لآثار المنيا، على موقعها الإلكتروني الإثنين، أنه بعد استعادة الامن وسيطرة الشرطة المصرية على الأوضاع بالكامل لتأمين كل خطوة في المنيا، قررت الحكومة المصرية إعادة المحافظة إلى خريطة السياحة الدولية للمواقع السياحية في مصر.

وتواصل وزارة السياحة والآثار المصرية الآن مشاريع التنقيب وترميم المواقع المقدسة التي زارتها العائلة المقدسة عندما فروا من إسرائيل خوفًا من الاضطهاد على يد الملك هيرودس، وواحدة من هذه المواقع توجد في منطقة جبل الطير في المنيا حيث تأسست كنيسة ودير العذراء مريم وهو احد الأماكن الرئيسية في رحلة العائلة المقدسة التي شملت ثمان محافظات في مصر.

المصريون العائدون من جحيم كورونا بالصين يهتفون " تحيا مصر "

سيطرت فرحة عارمة على المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية الموبؤه بفيروس كورونا القاتل وذلك على متن الطائرة المصرية المخصصة لاجلائهم تنفيذا لقرار القيادة السياسية بعودتهم إلى أرض الوطن، وردد المصريين العائدين هتافات "تحيا مصر" تعبيرا عن فرحتهم لقرار اجلائهم.

سى إن إن: ضحايا كورونا فى الصين يتجاوز عدد وفيات سارس فى 2003

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن عدد الوفيات التى تسبب فيها فيروس كورونا الجديد فى الأراضى الصين قد تجاوز عدد ضحايا وباء سارس "متلازمة الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة" الذى ضرب البلاد أيضا بين عامى 2002 و2003، فى الوقت الذى تضخ فيه الصين مليارات الدولارات لاقتصادها المتضرر من أسابيع من الإغلاق لمدن كبرى.

وتوفى أكثر من 360 شخص حتى الآن بسبب كورونا فى الصين، بحسب ما قالت السلطات الصحية فى البلاد يوم الاثنين. ووصل عدد حالات الإصابة به فى أراضى الصين عند 17.205 حتى مساء الأحدـ بزيادة 2800 حالة عن اليوم السابق، والتى تمثل 20%.

المرصد السورى يكذب أردوغان: ما أعلنه حول استهداف 40 هدفا سوريا "غير صحيح"

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، ومقره لندن، بأن ما قاله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حول استهداف قواته لأكثر من 40 هدفا تابعا للجيش السورى، "غير صحيح"، وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث"، اليوم الاثنين، إن المعلومات المؤكدة تفيد بأن كل من كانوا في حاجز تريندار من القوات التركية سقطوا بين قتيل وجريح، وذلك بعد استهدافهم من قبل قوات الجيش السورى.

وأضاف أن الاشتباكات بدأت عندما سيطرت قوات الجيش السوري علي قرية جوباس غرب سراقب، وحاولت التقدم باتجاه طريق حلب - اللاذقية، لتتحرك القوات التركية بنفس الاتجاه لمنع القوات السورية من دخول تلك المنطقة.