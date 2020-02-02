حصرى لـ اليوم السابع.. فيديو المصريين الفارين من كورونا على متن الطائرة المصرية

كتبت هند عادل

حصل "اليوم السابع" على فيديو حصرى للمصريين داخل الطائرة المصرية المخصصة لإجلاء عدد من الطلاب الدارسين بمدينة ووهان الصينية، فرارا من العدوى بفيروس كورونا القاتل، استعدادا للعودة إلى مصر، وإقامتهم داخل منطقة العزل الصحى لمدة 14 يوما.

كما تواجدت اعداد من الفرق الطبية على متن الطائرة لمرافقة المصريين العائدين من مدينة ووهان وأسرهم، حيث ارتدى أعضاء الفريق الطبى البدلة الواقية، وأقنعة على الوجه، ووفروا المطهرات والكمامات للمصريين فور دخولهم إلى الطائرة، تمهيدا لبدء رحله عودتهم إلى أرض الوطن، حيث سيتم عزلهم لمدة 14 يوم بأحد الاماكن المخصصة للعزل الصحى.

وأنهى المصريون العائدون من الصين إجراءات سفرهم بمطار ووهان انتظارًا لاستقلال الطيارة المصرية منذ أكثر من ساعتين تمهيدا للعودة إلى ارض الوطن مصر وارتدى المصريون العائدين من الصين الكمامات والقفازات منذ خروجهم من المدينة الجامعية خوفًا من العدوى بفيروس كورونا.

وتم نقل الطلاب المصريون وأسرهم لدى مغادرتهم مدينة ووهان الصينية من مقر سكنهم بالمدن الجامعية المختلفة إلى مطار ووهان بعدد من الأتوبيسات المجهزة طبقًا لإجراءات وقائية مشددة من خلال توفير الكمامات وقفازات للأيدى والمطهرات للوقاية من انتقال العدوى إليهم فى طريقهم للمطار حتى عودتهم إلى أرض مصر.

وغادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، طائرة خاصة من طراز إير باص A330/200 التابعة لشركة سياف إحدى شركات وزارة الطيران المدنى، متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين، لنقل المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى مصر، بعد انتشار فيروس كورونا.



عودة المصريين من ووهان (1)



عودة المصريين من ووهان (2)