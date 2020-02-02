سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 06:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حصرى لـ اليوم السابع.. فيديو المصريين الفارين من كورونا على متن الطائرة المصرية

الأحد، 02 فبراير 2020 11:11 م
حصرى لـ اليوم السابع.. فيديو المصريين الفارين من كورونا على متن الطائرة المصرية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على فيديو حصرى للمصريين داخل الطائرة المصرية المخصصة لإجلاء عدد من الطلاب الدارسين بمدينة ووهان الصينية، فرارا من العدوى بفيروس كورونا القاتل، استعدادا للعودة إلى مصر، وإقامتهم داخل منطقة العزل الصحى لمدة 14 يوما.

كما تواجدت اعداد من الفرق الطبية على متن الطائرة لمرافقة المصريين العائدين من مدينة ووهان وأسرهم، حيث ارتدى أعضاء الفريق الطبى البدلة الواقية، وأقنعة على الوجه، ووفروا المطهرات والكمامات للمصريين فور دخولهم إلى الطائرة، تمهيدا لبدء رحله عودتهم إلى أرض الوطن، حيث سيتم عزلهم لمدة 14 يوم بأحد الاماكن المخصصة للعزل الصحى.

 

وأنهى المصريون العائدون من الصين إجراءات سفرهم بمطار ووهان انتظارًا لاستقلال الطيارة المصرية منذ أكثر من ساعتين تمهيدا للعودة إلى ارض الوطن مصر وارتدى المصريون العائدين من الصين الكمامات والقفازات منذ خروجهم من المدينة الجامعية خوفًا من العدوى بفيروس كورونا.

 

وتم نقل الطلاب المصريون وأسرهم لدى مغادرتهم مدينة ووهان الصينية من مقر سكنهم بالمدن الجامعية المختلفة إلى مطار ووهان بعدد من الأتوبيسات المجهزة طبقًا لإجراءات وقائية مشددة من خلال توفير الكمامات وقفازات للأيدى والمطهرات للوقاية من انتقال العدوى إليهم فى طريقهم للمطار حتى عودتهم إلى أرض مصر.

وغادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، طائرة خاصة من طراز إير باص A330/200  التابعة لشركة سياف إحدى شركات وزارة الطيران المدنى، متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين، لنقل المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى مصر، بعد انتشار فيروس كورونا.

 

عودة المصريين من ووهان (1)
عودة المصريين من ووهان (1)

 

عودة المصريين من ووهان (2)
عودة المصريين من ووهان (2)

 

عودة المصريين من ووهان (3)
عودة المصريين من ووهان (3)

 


ووهان

عودة المصريين من الصين

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة