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أخبار الاقتصاد اليوم..اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادى وجهاز المشروعات الوطنية

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:14 م
أخبار الاقتصاد اليوم..اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادى وجهاز المشروعات الوطنية أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

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نشر "موقع اليوم السابع"، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، اليوم الاثنين 3-2-2020، ومن أهمها توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وعدد من الأخبار الاقتصادية الأخرى ومنها:

 

أيمن سليمان: سنشرف على الدراسات الاستثمارية لتحديد آلية الاستغلال أصول الخدمة الوطنية

 

أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ان اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الصندوق وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تعكس الدور الرئيسي للصندوق لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

 

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية لليوم الثانى بضغوط مبيعات عربية

 

نهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة.

 

هيئة تنمية الصادرات تتسلم 125 مليون جنيه من الصندوق مخصصة للمعارض والبعثات

تسلمت الهيئة العامة للصادرات، 125 مليون جنيه من صندوق دعم وتنمية الصادرات، مخصصة لمنظومة المعارض والبعثات الترويجية، للنصف الثانى من العام المالى الجارى، عقب اعتمادها من مجلس الوزراء مطلع يناير الماضى.

 

تعرف على .. خطوات وإجراءات توصيل الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية

يجب اتباع مجموعة من الإجراءات عند توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والتى تتضمن الخطوات التالية

 

الذهب العالمى يتراجع وسط مساع صينية للحد من أضرار الفيروس

فقد الذهب العالمى1%، لينزل عن أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع مع تحرك الصين لحماية اقتصادها من تأثير الفيروس التاجي وصعود الدولار نتيجة لتدفقات على أصول الملاذ الآمن.

 

المنطقة الاقتصادية تتابع الإجراءات الوقائية للعاملين بالمنطقة الصناعية الصينية

قامت المنطقة الاقتصادية بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الصحة بالمحافظة والطب الوقائي، بإجراء زيارات ميدانية للمصانع الموجودة داخل المنطقة الصناعية الصينية وإجراء الكشف الطبي للعاملين للتأكد من خلو هذه المصانع والعاملين من أية أعراض أو حالات اشتباه بأية فيروسات.

 

صور.. طوابير المشاركين فى قداس خالد بشارة أمام كنيسة مارمرقس

شارك المئات فى قداس الصلاة على الراحل خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، ظهر اليوم الاثنين، بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة.


موجز الاقتصاد

الصندوق السيادى

الخدمة الوطنية

اخبار الاقتصاد

خالد بشارة

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