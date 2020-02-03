أخبار × 24 ساعة.. الصحة تنصح المعتمرين بارتداء كمامات للوقاية من كورونا

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، منها متابعة رئيس الوزراء مع سفير مصر فى بكين استعدادات عودة المصريين من الصين، ومناشدة التموين تناشد أصحاب البطاقات الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل برقم الهاتف، ونصائح وزارة الصحة للمعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا.

وفيما يلى أهم الأخبار خلال الـ 24 ساعة الماضية..

رئيس الوزراء يتابع مع سفير مصر فى بكين استعدادات عودة المصريين من الصين

وقف صفقات التعاقد على استيراد الثوم الصينى بسبب فيروس كورونا

التموين تناشد أصحاب البطاقات الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل برقم الهاتف

وزيرة التضامن: نسبة التعليم فى المنوفية 90٪ ويخرج منها الرؤساء والوزراء

التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة: إغلاق 77 منشأة طبية مخالفة خلال شهر

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

التعليم: نتائج أولى ثانوى تعبر عن مستوى حقيقى وحالة الطالب تحدد نهاية العام

لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.. كيف تحصل على نتيجة الامتحانات

بدء إعلان نتيجة منتصف العام الدراسى للصف الأول الثانوى فى المدارس.. صور

التعليم تكلف المدارس بإعلان نتيجة أولى ثانوى 2020 فى مكان ظاهر بالمدرسة

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

الزراعة: حملات بأسواق اللحوم وتشديد فحص الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية

"الفاو" و"الزراعة" تطلقان مشروعا جديدا لرصد وإدارة دودة الحشد الخريفية

وزير الزراعة: تغير المناخ من أخطر القضايا المؤثرة فى التنمية المستدامة

الزراعة: ارتفاع مساحات زراعات القمح لـ3 ملايين و180 ألف فدان.. وجارى الحصر

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز أفضل لاعب فى أفريقيا 2020 و2021

خالد العنانى يوصى بدمج مكاتب السياحة والاثار و الهيئة لخدمة السياحة الوافدة

فيروس كورونا يحرم سوق السفر والسياحة العالمى من 200 مليون سائح صينى

السياحة: نتحقق من شكاوى التلاعب بتأشيرات العمرة وأقصى عقوبة للشركات المخالفة