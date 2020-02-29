اليوم السابع
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19 إصابة في الولايات المتحدة..

" CDC "يوصي بالوقاية والسيطرة على مرضى كورونا لمنع انتشار الفيروس

السبت، 29 فبراير 2020 01:02 م
" CDC "يوصي بالوقاية والسيطرة على مرضى كورونا لمنع انتشار الفيروس مركز السيطرة على الامراض يقدم توصيات جديدة بشأن كورونا
كتبت أمل علام

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يعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، عن الحالات الإيجابية من فيروس كورونا  "COVID-19"، حيث يدرك مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) 4 حالات إيجابية مفترضة جديدة 19COVID- .

وقد أثبت اختبار 4 مرضى وجود فيروس كورونا " COVID-19 "، في الولايات الأمريكية باستخدام اختبار"  rRT-PCR  "الذي طوره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"  CDC "، وهم يعتبرون حالات إيجابية مفترضة في انتظار اختبار CDC التأكيدي، ومع ذلك، فإن مركز السيطرة على الأمراض والسلطات الحكومية وسلطات الصحة العامة المحلية تمضي في تحقيقات الصحة العامة وأنشطة الاستجابة كما لو كانت هذه الحالات مؤكدة.

وأضاف المركز: مع كل من الحالات الإيجابية المؤكدة والافتراضية، يوصي مركز السيطرة على الأمراض مقدمي الرعاية الصحية، باتباع توصيات الوقاية والسيطرة على العدوى على المرضى المصابين بأمراض فيروس كورونا المؤكدة 2019 (COVID-19) ، أو الأشخاص قيد التحقيق من أجل منع انتشار الفيروس.   

ترفع هذه الحالات الأربع العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا"  COVID-19 "، المكتشفة من خلال نظام الصحة العامة في الولايات المتحدة إلى 19 حالة.

تعمل الحكومة الفيدرالية عن كثب مع شركاء الولاية والمحليين والإقليميين، وكذلك شركاء الصحة العامة، للرد على تهديد الصحة العامة هذا والتي بذلت جهود جبارة لم يسبق لها مثيل لاحتواء انتشار هذا الفيروس وتخفيف آثاره.

يستعد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، والشركاء الفيدراليون للكشف عن حالات إضافية لانتشار COVID-19  من شخص لآخر لأسابيع، ستواصل الحكومة الفيدرالية الرد بقوة على هذا الوضع سريع التطور.


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فيروس كورونا

مركز السيطرة على الامراض

توصيات جديدة لمركز السيطرة على الامراض

الوقاية ومنع العدوى

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