مركز السيطرة على الأمراض: كورونا ينتشر بسهولة أكبر بين ذوى المتاعب الصحية

كتب بيتر إبراهيم

قال مسؤولو الصحة في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" اليوم الأحد إن فيروس كورونا هو الأكثر إصابة عندما يكون المرضى في ذروة مرضهم بمشاكل أخرى، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".

"بناءً على ما نعرفه الآن ، نعتقد أن هذا الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر بين جهات الاتصال الوثيقة ، والتي يتم تعريفها على أنها حوالي ستة أقدام ، من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس" ، هكذا صرحت "نانسي ميسونير" ، مدير المركز الوطني للمناعة وأمراض الجهاز التنفسي CDC ، خلال مؤتمر صحفي اليوم.

وتابعت "ميسونير": "يُعتقد أن الناس هم الأكثر معدية عندما يكونون أكثر أعراضًا، وهذا هو عندما يكونون أكثر مرضًا"، وأضافت: "قد يحدث بعض الانتشار عن طريق لمس الأسطح الملوثة ثم لمس العينين والأنف والفم، لكن نحن نعتقد أن هذا الفيروس لا يدوم طويلًا على الأسطح، وقد يحدث بعض الانتشار قبل ظهور الأعراض على الأشخاص.

وكانت هناك تقارير قليلة عن هذا مع فيروس كورونا الجديد ، وهو متوافق مع ما نعرفه عن فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى ، بما في ذلك الأنفلونزا الموسمية ، لكن في الوقت الحالي ، لا نعتقد أن هذين الشكلين الأخيرين من العدوى هما المحرك الرئيسي للانتشار ".



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وأشارت "ميسونير" أيضًا إلى أن مركز السيطرة على الأمراض قد أطلق استراتيجية جديدة تهدف إلى وقف أي انتشار محتمل لفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة. وقالت إن "مركز السيطرة على الأمراض قد بدأ العمل مع خمسة معامل للصحة العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة للاستفادة من قدرتهم على إجراء مراقبة أنفلونزا مجتمعية ، حتى نتمكن من البدء في اختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا لفيروس كورونا الجديد".